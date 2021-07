Hockey | Jeux Olympiques : L’absence de but condamne une nouvelle fois une Espagne qui n’a aucune marge d’erreur

Mauvaise nouvelle pour certains redsticks qui voient leurs options pour poursuivre leur rêve olympique devenir très compliquées. L’équipe espagnole a subi une nouvelle défaite contre l’Inde, ce qui laisse les hommes de Fred Soyez avec un bilan d’un match nul et deux défaites à défaut d’affronter l’Australie et le Japon lors des deux dernières journées.

L’Espagne a sauté dans le stade Oi avec l’intention d’essayer de retrouver une partie du jeu qu’elle avait récupéré contre la Nouvelle-Zélande. Contemplant le choc, il en a laissé le commandement entre les mains de l’équipe asiatique tout en essayant de faire pression et de forcer les pertes du rival. Sans qu’aucune des deux équipes ne génère de réel danger durant les premières minutes, l’Inde a profité d’une erreur de la défense espagnole pour ouvrir le score devant le désespoir d’un Quico Corts qui n’a rien pu faire pour éviter le but.

L’action a semé la confusion dans les rangs espagnols, qui, deux minutes plus tard, ont subi un nouveau coup dur. A la sortie d’un penalty, la défense espagnole a commis un coup de penalty que l’Inde n’a pas manqué pour porter le score à 2-0 au tableau d’affichage.

Les deux buts encaissés et la fin du premier quart ont réveillé les hommes de Soyez et plus par cœur que par jeu ils ont commencé à déferler sur le gardien indien. Ainsi, le deuxième quart-temps a complètement changé le scénario, donnant la domination à une Espagne qui n’arrivait pas à se frayer un chemin jusqu’au but, au désespoir du banc visiteur, qui tentait de pousser le ballon de quelques centimètres de plus.

Le reste a servi à calmer les esprits, même si le temps a commencé à courir à contre-courant. Les redsticks ont à nouveau interrompu le jeu et dans les premières minutes, ils ont redonné le contrôle à leur rival. L’Inde n’a guère généré de danger sur le gardien de Corts et l’Espagne a commencé à gagner des centimètres dans son attaque. Mais pas assez. Un corner de pénalité dans la dernière seconde du set a donné de l’espoir à l’Espagne, mais il a de nouveau touché le mur indien.

Le dernier trimestre a commencé de la pire des manières. Un but à la sortie d’un corner de penalty enseigne aux noirs le panorama d’une Espagne qui a manqué de temps pour la rentrée dans le match et qui sait si dans le tournoi.

“L’absence de but est un problème que nous avons depuis plusieurs années”, a rappelé le sélectionneur national à l’issue du match. “C’est l’un des domaines dans lesquels nous travaillons le plus mais nous manquons. Nous avons besoin d’un tueur pour résoudre ces situations. L’équipe joue bien comme aujourd’hui, mais il y a des jours où le ballon n’entre pas. Nous sommes blessés. Nous avons joué un très bon match. Je ne change pour rien à l’approche que nous avons faite. Nous pourrions avoir neuf points et nous n’en avons qu’un. Nous devons continuer à nous battre.