Hockey | Jeux Olympiques : les ‘Redsticks’ se compliquent la vie

Mis à jour 25/07/2021 – 15:41

Leurs visages disaient tout sans avoir besoin de prononcer un seul mot. Les joueurs de l’équipe espagnole de hockey masculin sont sortis effondrés du terrain de jeu. “Nous avons déjà utilisé les deux cartouches dont nous disposons et nous ne pouvons plus échouer”, a déclaré lvaro Iglesias après la défaite. L’équipe de Fred Soyez perdu contre la Nouvelle-Zélande 4-3 lors du deuxième match de la phase de groupes des Jeux olympiques de Tokyo. À ses débuts, il a fait match nul contre l’Argentine. Ils ne connaissent toujours pas la victoire dans ce championnat et la passe en quart passe en n’échouant plus. Il reste trois matchs et neuf points : l’Inde, le Japon et l’Australie les attendent.

La première occasion du match était pour l’Espagne, mais le tir de Xavi Lléonart, j’ai terminé avec le ballon au-dessus du gardien. A partir de là, la Nouvelle-Zélande a pris les rênes du jeu et plusieurs pénalités en sa faveur pourraient briser l’égalisation initiale. Cependant, Quico Corts et la défense ont évité les deux “kiwi”. Avec un peu moins de deux minutes à jouer au premier quart, une belle action en solo de Stephen Jennness a culminé avec le premier but du match.

Au deuxième trimestre, Quique Gonzlez de Castejn mettre les planches à la 25e minute avec un lancer avec peu d’angle qui s’est terminé au fond du filet. Madrid a attrapé un rebond du gardien après un ballon en profondeur. Mais la joie pour l’équipe de Fred Soyez n’a pas duré longtemps. Trois minutes plus tard, le capitaine Blair Tarrant a de nouveau donné l’avantage à son équipe sur penalty. Une fois de plus, les ‘Redsticks’ allaient devoir ‘ramer’ contre.

L’équipe espagnole célèbre l’un de ses buts contre la Nouvelle-Zélande.

Après la pause, l’Espagne est sortie avec plus d’énergie et dès sa première approche, Pau Quemada Il a exécuté une pénalité centrale qui a égalisé à nouveau le match (minute 36). C’était le deuxième but du Catalan dans le tournoi olympique. Deux minutes plus tard, la vente aux enchères de Marc boulon mettre les « rouges » devant pour la première fois de toute la partie.

Cependant, dans le dernier quart-temps, l’équipe néo-zélandaise a porté le match à un penalty. Une action dont ils ont profité pour renouer avec Kane Russell (3-3, Minute 48). Quand tout laissait présager un nouveau match nul pour les Espagnols, Jake Smith a signé le but vainqueur à la 57e minute.

“Nous sommes conscients que nous avons perdu une belle occasion de nous qualifier pour les quarts de finale, mais nous avons encore des possibilités et nous donnerons tout jusqu’à ce que nous le puissions”, a déclaré Iglesias.

Le La prochaine rencontre des ‘Redsticks’ aura lieu mardi (10h00 à Tokyo, 03h00 en Espagne) contre l’Inde.