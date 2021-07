Hockey | Jeux olympiques : l’Espagne la joue contre Xavi Arnau, le sélectionneur du Soleil Levant

Mise à jour 30/07/2021 – 10:29

Décembre dernier Xavi Arnau, l’une des grandes références du hockey espagnol dans son histoire, a décidé de se lancer dans l’une des plus grandes aventures de sa carrière. Presque plus vieux que celui avec qui je vivais à peine 19 ans, quand il a joué ses premiers Jeux Olympiques dans sa Terrasa natale en tant que membre de l’équipe espagnole à Barcelone 1992. Maintenant, il s’est lancé dans un voyage différent, mais tout aussi excitant que Entraîneur national féminin du Japon.

Le technicien espagnol, premier Européen à prendre les rênes de l’équipe japonaiseAinsi, son grand rêve s’est réalisé depuis qu’il a changé la pelouse pour le banc : jouer quelques Jeux en tant qu’entraîneur. Une opportunité qui lui est venue de la manière la plus inattendue dont il se souvient. Arnau, qui s’entraînait en Belgique au moment où il a reçu l’appel qui a changé sa vie depuis qu’il était entraîneur.

“C’était un ami que j’ai au Japon qui m’avait déjà invité en 2019 à faire des stages pour former des universités et des équipes ici au Japon. Il m’a appelé en octobre et m’a dit que le poste d’entraîneur national allait être vacant et que ils cherchaient un nouveau technicien. Quand ils ont demandé des noms, mon ami leur a dit qu’il en avait un et a donné le mien “, dit Arnau, qui à aucun moment n’a cru qu’il allait reprendre le poste. “Je lui ai donné la permission de donner mon nom, pensant que je ne serais jamais élu. Mais après un processus de sélection qui a duré deux mois, nous sommes restés trois, deux Australiens et moi. Et au final, je ne sais pas pourquoi, Je suis resté.”.

C’était peut-être parce que leur expérience olympique (trois Jeux joués) ou à cause de ses antécédents sur le banc, mais la vérité est qu’Arnau débarque sur un banc olympique dans lequel ce sera l’un des rendez-vous les plus spéciaux de sa carrière : “Je réalise un rêve que je recherche depuis que j’ai arrêté de jouer. J’ai eu la chance de vivre trois Jeux très spéciaux pour moi. Le premier parce qu’ils étaient chez eux, à Terrasa. J’étais très jeune et j’ai pu les jouer devant ma famille et mes amis et je ne pouvais pas demander plus. La seconde était à Atlanta, où nous avons atteint la finale. Je ne pouvais pas demander plus. Les derniers étaient presque un au revoir et pour moi ils étaient spéciaux. Ces? ils le seront aussi. Surtout à cause de la question d’être dans un autre pays, dans une culture totalement différente et dans une situation comme celle-ci avec le Covid qui nous fera sûrement nous souvenir d’eux pour toujours. »

Pour les rendre encore plus spéciales et rendre la compétition plus morbide, le calendrier voulait affronter le Japon contre l’Espagne pour clôturer la première phase de la compétition. Mais pendant que le ballon roule dans le stade de hockey Oi, il oubliera la couleur devant lui. “Être très spécial parce que je connais beaucoup de joueurs et l’entraîneur, qui ont joué avec moi au Polo. Il a joué comme ça et nous nous battrons tous les deux sur le terrain et nous serons à nouveau amis plus tard. Rien ne se passe. “

LES JEUX, SOS

Pour rivaliser avec l’Espagne ou contre n’importe quelle autre équipe, Xavi Arnau a dû valoriser son rôle d'”entraîneur” et changer la mentalité d’une équipe de qualité, mais avec un manque d’ambition, comme le reconnaît son nouvel entraîneur : “Les gens sont surpris au niveau qu’ils ont, mais il est vrai que cette mentalité qu’ils ont d’être de si bonnes personnes et que Ils ne savent pas dire non, c’est très difficile pour eux et ça leur fait un peu perdre en compétitivité.. Depuis que je suis arrivé, je vous ai dit qu’il n’était plus question de participer. Ils ne croient pas en leurs possibilités et ils ne combattent pas ce qu’ils ont à combattre. Changer cette mentalité et pouvoir se battre pour tout est mon handicap. “Et c’est la partie la plus difficile pour un pionnier qui a brisé une autre barrière pour devenir ‘Torn’ (entraîneur) Arnau.