Hockey | Jeux Olympiques : l’Espagne paie son manque de visée aux tirs au but et dit adieu aux Jeux

Mis à jour le 02/08/2021 – 15:46

Le travail de cinq ans, sur une séance de tirs au but. La gloire de se battre pour les médailles ou la déception d’être de retour aux portes. Tout s’est joué aux tirs au but Espagne et Grande-Bretagne après avoir fait match nul (2-2) dans le temps réglementaire. Les ‘Redsticks’ ont dit au revoir aux Jeux olympiques de Tokyo dans l’agonie et accusant le manque d’orteil. Clara Ycart, Begoa Garca, Gigi Oliva et Bea Prez n’ont pas réussi à dépasser Hinch. La Grande-Bretagne, en revanche, a battu Mara ngeles Ruiz à deux reprises. Les champions olympiques actuels sont en demi-finale et l’Espagne continue sa malédiction des quarts. Il n’a pas dépassé cette phase depuis Barcelone’92.

Les joueurs espagnols l’avaient touché, c’est pourquoi ils ont fini par avoir le cœur brisé. Aucun déplacé du terrain de jeu. Certains assis et d’autres debout, mais tous avec des yeux vitreux et enlacés. Le sentiment est qu’il y avait du matériel pour beaucoup plus, il y avait du matériel pour rêver. L’équipe d’Adrian Lock, qui a passé six jours confinée dans ce tournoi après avoir été testée positive, est passée du moins au plus aux Jeux. A la fin, tout le monde a fait une pia sur le terrain et pendant 10 minutes plusieurs joueurs ont partagé ce qu’ils ressentaient à ce moment-là. Des larmes, des rires, mais surtout un sentiment : c’est une famille.

“C’est un moment difficile pour nous tous. Nous avons eu l’occasion de montrer ce que nous pouvons faire, il était temps de tout donner et nous l’avons fait. La fierté que ressent l’équipe d’être ce qu’elle est, d’être une pia et une famille pour surmonter n’importe quel moment de douleur. En tant qu’athlètes, nous voulons toujours des succès tangibles, mais la famille proche que nous avons formée est une très grande réussite et elle vaut parfois plus que n’importe quel résultat. C’est quelque chose que nous garderons toute une vie. Et, d’un autre côté, nous avons changé la façon d’être du hockey féminin espagnol. Nous avons changé qui nous sommes », a avoué Adrin Lock après le match.

L’égalité dès le départ

Le match avait été extrêmement égal du début à la fin. La première action dangereuse du parti a été menée par la Grande-Bretagne dans la minute 2 mais Mara ngeles Ruiz, très sûr sous les bâtons, a dégagé le tir sans problème. C’était en fait le la seule action dangereuse dans un premier quart-temps au cours duquel les Britanniques avaient parfois enfermé dans leur terrain aux ‘Redsticks’, qui n’ont pas tiré à la porte dans les 15 minutes.

RAMN NAVARRE

L’éthique dominante du deuxième trimestre était l’égalité. On peut dire que les deux équipes se connaissent très bien. Le premier but est venu du Hannah Martin culminant une action individuelle en 17. Il n’y avait pas de temps pour les lamentations, à peine trois minutes plus tard Beln Iglesias, dont le frère lvaro est également à Tokyo avec les ‘Redsticks’, a profité de la seule pénalité dont disposait l’Espagne.

La première demi-heure de jeu a clairement montré que le passage aux demi-finales allait se décider dans les petits détails. Après la pause, Grâce baldson remettre en avant au tableau de bord les champions olympiques actuels, dont la moyenne d’âge est de 28 ans, du centre de pénalité. L’action la plus dangereuse de celles d’Adrian Lock est intervenue à la dernière minute après un grand mouvement collectif qui s’est terminé sur un corner de pénalité, bien que l’Espagne n’ait pas su en profiter.

Il était temps de revenir en demi-finale, mais les ‘Redsticks’ n’ont pas encore eu beaucoup de succès dans le centre des pénalités. Berta Bonastre, à 51 ans, j’ai contrôlé une balle lâche à mi-hauteur et je n’ai pas laissé tomber la balle pour finir battre Hinch d’en haut. Un beau but qui remet l’Espagne dans la bagarre.

Une crise cardiaque se termine

Une fin angoissante arrivait, une crise cardiaque. Et c’était ainsi. Avec un 2-2 au tableau après le temps libre, ils allaient jouer la passe pour les demi-finales et se lancer dans la lutte pour les médailles en fusillade. L’Espagne a raté les quatre qu’ils ont lancés, un cinquième n’était pas nécessaire car Gran Brataa en avait déjà marqué deux. Adieu le rêve olympique.