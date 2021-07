Hockey | Jeux olympiques : l’Espagne sauve les meubles avec la victoire contre la Nouvelle-Zélande

Espagne Je devais gagner et j’ai gagné. La Équipe espagnole de hockey féminin J’ai gagné par 2 buts à 1 à Nouvelle Zélande et conserve les options intactes pour se qualifier pour le tour suivant. Ils doivent gagner Chine et Japon, et ils pourront continuer leur chemin dans la Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Le match de Espagne a été marqué par le sérieux des deux gardiens. En attaque les arrivées étaient la tunique générale tandis qu’en défense la figure de Mara ngeles Ruiz. Le gardien s’est relevé d’un début de tournoi olympique inégal et a été un véritable mur pour les joueurs. Océane.

En attaque, Espagne Il était de la première salle cherchant à prendre le commandement. Beln Iglesias Il a ouvert le score en définissant dans un jeu marqué par le brouhaha. Avant la pause ils mettront le second. Il a été Lola Riera dans un penalty en sortant son grand bras dans le jeu dont elle est la spécialiste consommée de la sélection.

Tant de Iglesias et Riera ont placé l’Espagne en position nette d’avantage pour la seconde mi-temps, et ils se sont limités à éteindre les incendies grâce à Mara ngeles Ruiz, et de maintenir l’intensité en attaque. Nouvelle Zélande réduire un peu les distances Kelsey Smith, et ils pourraient même égaliser avec un penalty qu’ils ont raté.

Photos de l’AP

As, Espagne il ajoute ses trois premiers points du tournoi olympique. Ajout de victoires contre Chine et Japon (matchs dans lesquels ils commencent clairement favoris) seront classés pour les huitièmes de finale. Le jeu s’est amélioré et les bons sentiments sont revenus, donc la confiance doit exister dans le “bâtons rouges“.

FICHIER

Espagne: Mara ngeles Ruiz; Xantal Gin, Clara Ycart, Carlota Petchame, Maria Lpez, Berta Bonastre, Beln Iglesias, Candela Mejas, Lola Riera, Jlia Pons, Begoa Garca, Beatriz Prez, Gigi Oliva, Alejandra Torres-Quevedo, Alicia Magaz et Luca Jimnez.

Nouvelle Zélande: O’Hanlon; Shannon, Merry, Davies, Ralph, King, Gunson, Charlton, Thompson, Dickins, Hull, Doar, Keddell, Smith, Pearson et Michelsen.

Buts: 1-0, Beln Iglesias (4′), 2-0, Lola Riera (19′) et 2-1, Kelsey Smith (35′).