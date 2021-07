Hockey | Jeux Olympiques : l’Espagne se justifie contre le Japon et reste dans la lutte

in

Mis à jour le 28/07/2021 – 15:48

L’Espagne a célébré sa première victoire à Tokyo en battant l’équipe hôte 4-1, dans un match dans lequel il a dû surmonter un premier but contre après un coup et dans lequel par match et occasions il méritait un meilleur résultat.

Les Espagnols et les Japonais ont fait face à un affrontement décisif pour maintenir toute option, des deux dernières places du groupe et en dehors des quarts de finale qui se joueront lors de la dernière journée où les hommes de Fred Soyez joueront le tout contre l’Australie le 30.

Commencer L’Espagne a rencontré le premier obstacle. Une action de Pep Romeu sur l’attaquant Kenta Tanaka a été sanctionnée d’un coup de pénalité et le lancement de Hirotaka Zendana a ouvert le score pour l’équipe hôte, mais l’avance a été de courte durée. En seulement une minute, l’Espagne a écopé de trois pénalités et après la troisième, Xavi Lleonart a fait match nul.

Pau Quemada en jeu et Quique Gonzlez de Castejn pourraient déséquilibrer le choc, dans lequel les “RedSticks” étaient beaucoup plus incisifs ; Ils sont venus plusieurs fois dans la surface opposée et ont pu prendre l’avantage dans le troisième corner de pénalité de la deuxième période grâce à un tir imparable de Quemada après la faute commise sur son coéquipier.

L’Espagne a ensuite profité de l’infériorité du Japon pour une carte verte à Masaki Ohashi et dans un grand jeu, David Alegre a récupéré un ballon de Jos Basterra pour marquer le troisième but du match au tournant, le premier pour le vice-champion olympique de Pékin 2008 à ses cinquièmes Jeux olympiques.

Le le bon rythme des deux premiers trimestres s’est maintenu après la reprise et aussi le harcèlement des Espagnols qui n’ont pas pu changer le score en troisième période, mais l’ont fait dans la dernière.

Xavi Lleonart a transformé un AVC commis sur Quique Gonzlez de Castejn, indiqué après la révision du jeu et après que le Japon ait raté trois pénalités consécutives, Alegre et Lleonart étaient sur le point d’atteindre un cinquième but qui n’est finalement pas arrivé.

Fiche de données

1 – Japon : Yoshikawa ; Yamashita, Ohashi, Yamada, Zendana, Mitani, Tanaka S., Nagai, Yamasaki, Murata, Tanaka Kenta.-équipe de départ- Ochiai, Tanaka Kaito, Nagayoshi, Watanabe, Kirishita.

4 – Espagne : Cort; Alonso, Romeu, Delas, Salls Gonzlez de Castejn, Oliva, Ruiz, Alegre, Lleonart, Quemada -équipe de départ- Snchez, Iglesias, Piera, Basterra, Bolt.

Buts: 1-0, m.2 : Hirotaka Zendana, d’un coup de pénalité. 1-1, m.3 : Xavi Lleonart, du centre de penalty. 1-2, m.23 : Paqu Quemada, du centre de penalty. 1-3, m.28 : David Alegre. 1-4, m.55 : Xavi Lleonart, d’un coup de pénalité.

arbitres: Hong Zhen Lim (SGP) et Martin Madden (GBR). Ils ont montré une carte verte à Masaki Ohashi (JPN) et Ken Nagayoshi (JPN).

Incidents: Match de la quatrième journée du tournoi de hockey disputé sur le terrain nord du stade Ai à Tokyo.