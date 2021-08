Hockey | Jeux Olympiques : l’Espagne tombe avec les honneurs devant le numéro 1 et dit adieu aux Jeux

Mis à jour le 01/01/2021 – 13:03

L’Espagne dit au revoir aux JO de Tokyo mais le fait avec les honneurs, laissant une belle image face au numéro 1 malgré une défaite 3-1. La Belgique est revenue du premier but sur un but contre son camp sur un tir de David Alegre

“Tous ensemble nous y allons et convaincus que nous avons gagné !” était la harangue du capitaine Miki Delas avant le match alors que l’équipe gazouillait sur le terrain. Et les ‘Redsticks’, qui sont passés du moins au plus aux Jeux, ont débuté sans complexes contre le numéro 1 mondial. Ils n’avaient rien à perdre et tout à gagner. Toute la pression était de La Belgique, grande favorite pour l’or olympique, et qui s’impose une médaille pour être le grand pari du pays depuis dix ans.

A trois minutes du début, les hommes de Fred Soyez ont signé le premier penalty du match., bien que le lancement ait dû être répété car la défense belge avait avancé. Pau Quemada Il l’a jeté et s’est installé, mais Vincent Vanasch l’a dégagé. Cinq minutes plus tard, c’était au tour des Belges, mais c’est cette fois la défense espagnole qui a évité le but.

L’Espagne avance

Le deuxième trimestre a repris avec le sentiment de domination belge mais sans occasions dangereuses. L’Espagne tenait bon, le temps tournait en sa faveur et contre les favoris. À la 23e minute, un tir de Arthur Van Doren, l’une des stars belges, a laissé le gardien défendre Quico Corts par centimètre. Deux fois plus tard, le gardien espagnol a cassé le coin de pénalité de Hendickx. Oui Au moment où la Belgique le cherchait le plus, le but espagnol est arrivé. But contre son camp de la Belgique après un centre de David Alegre à la 26e minute.

L’arrière des ‘Redsticks’ montrait une résistance presque spartiate et exerçait une forte pression qui a étouffé le jeu belge ils étaient la clé pour que son rival ne soit pas le coup de vent auquel il est habitué. Le conseil d’administration de Fred Soyez a fonctionné.

Retour numéro 1

Après la pause, est venu le tirage au sort que la Belgique avait tant recherché, un penalty controversé l’a transformé Robby Hendrickx. L’Espagne avait perdu la critique vidéo sur le jeu précédent et ne pouvait rien faire. Quico Corts a touché le ballon mais n’a pas pu éviter le but.

Le but belge n’a pas servi à assommer L’Espagne, qui à aucun moment n’a baissé les bras. Pep Romeu a inscrit un penalty sur le poteau droit du gardien. Les Belges ont eu deux pénalités consécutives et la seconde s’est terminée en But de Tom Alain Boon après deux rejets que la défense espagnole n’a pas fini de dégager.

Robby Hendrickx Il a démontré pourquoi il est le meilleur buteur de ces Jeux et fait le troisième du match, celui qui a définitivement condamné et tronqué le miracle espagnol.

Adieu à une génération inoubliable

Le match contre le numéro 1 a vu les adieux de Fred Soyez après sept ans à entraîner les ‘Redsticks’ et une génération inoubliable. Quico Corts, Pau Quemada, Roc Oliva, David Alegre et Pep Romeu accrochent le bâton.

“Je suis heureux de tout ce que le hockey m’a donné. Je sais qu’il n’y a pas eu de public mais on a senti tous les gens qui étaient derrière, nous espérons avoir été à la hauteur et si nous avons laissé tomber les gens, nous nous excusons parce que nous avons fait de notre mieux“, a déclaré Roc Oliva.

“Les équipes espagnoles ont un caractère différent et nous n’avons peur de rien. Souvent, il ne s’agit pas seulement de hockey mais aussi de confiance, de l’équipe et nous avons un grand groupe. Nous avons su rivaliser. Nous avons su comment combat, nous les avons mis dans les cordes et par de petits détails ils ont pu gagner”, a-t-il ajouté.

David Alegre a reconnu qu’ils n’avaient pas pu éviter d’être émotifs. “C’est la fin d’une génération de joueurs qui sont dans l’élite depuis 20 ans et quand on se rend compte que c’est la dernière, les larmes vous viennent aux yeux. L’avenir est toujours bon, et il est temps que nous nous mettions de côté et que nous acquérions de l’expérience. Aujourd’hui, une étape se termine et une autre commence », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la fin attendue, mais nous avons tenu tête à la meilleure équipe du monde Fred Soyez, coach des ‘Redsticks’

A la fin du match, Fred reste Il les a félicités et leur a dit qu’il était désolé de ne pas avoir pu les emmener plus loin. Les cinq qui se retirent ont le sentiment qu’ils auraient pu faire plus que les quarts de finale. “Ce n’est pas la fin attendue. Nous avons affronté la meilleure équipe du monde et favorite pour ce tournoi. C’est un groupe extraordinaire, il a été un plaisir et un honneur. Nous partons d’ici avec beaucoup de dignité mais sans médailles” avouaient les Français.