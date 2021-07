Hockey | Jeux Olympiques : Pau Quemada sauve une Espagne supérieure face à l’Argentine

in

Le sport, c’est comme ça. Une phrase que le Équipe espagnole de hockey. Les “bâtons rouges“ils se sont attachés avant Argentine (1-1), champion olympique de Ro 2016, à ses débuts dans le Jeux Olympiques de Tokyo 2020 après un match dans lequel ils ont battu le “les Lions“.

Le jeu a été marqué par la domination espagnole, qui a dépassé certains “les Lions“qui a choisi de moins combiner et d’attendre les contre-attaques. Ainsi, la meilleure opportunité de la première mi-temps s’est présentée. lvaro Iglesias qui a envoyé le ballon au-dessus du gardien de l’albiceleste.

Argentine Il profitera des échecs espagnols et dans sa meilleure opportunité du match ils déséquilibreront l’équilibre. Ce serait après une énorme passe entre les lignes que Agustin Mazzili arriver à définir. Une touche suffisait pour surmonter un Quico Corts qu’il était à quelques mètres de sa position.

Le match est passé 1-0 à la mi-temps et avec la reprise la tunique resterait la même. Encore une fois, des occasions très claires, et, encore une fois, de la malchance. Cette fois ce serait Basterra il a frappé le bâton et un centre de pénalité avec un autre bois a été gaspillé.

Encore. L’Espagne réagira et montrera qu’elle est une équipe de vétérans qui n’abandonne jamais. Grâce à un nouveau penalty crner sera à égalité grâce à Pau Quemada. Tir serré au bâton et mérité tant.

Il y aura même l’occasion de revenir. Avec le troisième penalty de la quatrième période, mais Pau Quemada il n’allait pas avoir raison. La star du “bâtons rouges“Il n’a pas marqué son doublé, même s’il a montré des signes de son grand talent tout au long du match.

As, Espagne commence sa participation par une égalité dans le Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le prochain jeu les mesurera avec Nouvelle Zélande, une sélection qui vient de tomber avec Inde 2-3 dans le match d’ouverture.