Hoda Kotb célèbre Thanksgiving avec une douce photo de famille

Hoda Kotb a passé Thanksgiving à organiser le défilé annuel de Thanksgiving de Macy à Herald Square à New York. La présentatrice de Today Show s’est assurée d’utiliser le reste des vacances pour être avec ceux qu’elle aime le plus. Jeudi, Kotb, 57 ans, a entouré sa table avec son fiancé Joel Schiffman et leurs deux filles, Hope Catherine, 2 ans, et Haley Joy, 4 ans. Elle a partagé un extrait de l’un des moments spéciaux sur une douce photo qu’elle a partagée avec sa page Instagram.

« J’espère que votre jour de dinde était tout xx », a-t-elle légendé la publication Instagram. Elle a montré sa grosse dinde pour l’occasion. Elle a également partagé des instantanés de son passage au défilé. « La Nouvelle-Orléans DANS LA MAISON !!!!!! On SAIT faire un défilé !!!! » elle a sous-titré une vidéo d’un groupe.

Kotb est très reconnaissante pour ses enfants, car elle a parlé de son parcours pour devenir mère. Elle a parlé de son parcours dans le nouveau podcast de People Magazine, Me Becoming Mom, notant que son parcours était émouvant.

« J’étais en fait avec une petite amie et nous marchions dans une rue et je m’en souviens comme si c’était hier », se souvient-elle. « Parce que je ne l’avais jamais partagé avec quelqu’un que j’avais voulu – j’ai toujours aspiré à [having children] parce que j’avais l’impression de vouloir aller sur la lune, ça n’arrive pas, alors n’en parle même pas. Alors elle a dit : ‘Eh bien, aucun de nous ne voulait vraiment avoir d’enfants.’ Je l’ai regardée et j’ai dit: « Eh bien, je le fais. » Je n’ai pas dit oui, j’ai dit oui. Elle m’a regardé et elle m’a dit ‘Quoi ?’ J’ai commencé à pleurer. J’ai dit: ‘Je le fais. Je fais.’ Je l’ai dit à haute voix, ‘Oui.’ C’était tellement bizarre. C’était un moment de tous les jours qui s’est transformé en une épiphanie et je ne l’avais jamais dit », a-t-elle ajouté. « Je me suis dit: » Oh mon Dieu, je veux avoir des enfants, en ce moment. Ici dans mon état actuel.' »

Kotb a ensuite pu réaliser son rêve de maternité grâce à l’adoption avec Schiffman. Kotb et Schiffman ont annoncé en novembre 2019 qu’ils étaient fiancés. Ils se sont rencontrés pour la première fois à l’été 2013 lorsque Kotb s’exprimait lors d’un événement pour les professionnels de Wall Street. Ils ont rendu public leur relation en 2015.