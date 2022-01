Hoda Kotb fait le point depuis son domicile à la suite du diagnostic de COVID-19 et son absence « aujourd’hui »

Hoda Kotb « se sent bien » après avoir été testée positive au COVID-19. Quelques heures après qu’il a été confirmé que la co-animatrice d’aujourd’hui, qui est vaccinée et boostée, s’isolait à la maison après avoir reçu un diagnostic positif, Kotb s’est rendue sur les réseaux sociaux pour une mise à jour de chez elle, assurant à ses fans qu’elle se portait très bien au milieu son rétablissement.

Kotb a fourni la mise à jour avec une photo de ses vues enneigées à la maison, écrivant dans la légende : « Bonjour la neige ! Bonjour. » Alors qu’elle écrivait qu’elle espère que ses abonnés « sont en sécurité et confortables », Kotb a poursuivi en partageant qu’elle « se sentait bien… en sirotant du thé… en s’émerveillant de tout cela ». Le message, partagé jeudi soir peu de temps après que son diagnostic a été confirmé en direct, a généré une vague de vœux de la part des fans, avec une personne commentant: « Imaginez toute cette beauté, détendez-vous et reposez-vous, et profitez du moment !! » Kotb a même reçu un peu d’amour de la part du météorologue de longue date d’aujourd’hui, Al Roker, qui a écrit: « Vous êtes aimé et manqué ».

La mise à jour intervient après que le co-présentateur de Kotb, Craig Melvin, ait abordé l’absence de son co-animateur lors de l’épisode d’aujourd’hui de jeudi, partageant qu' »elle a été testée positive pour COVID mais Hoda nous dit qu’elle va très bien, et nous avons hâte de la retrouver très, très bientôt », a déclaré Melvin au cours de la troisième heure de l’émission. » Kotb a également confirmé son diagnostic sur Twitter, où elle a partagé qu’elle « se sentait bien ». poussée nationale.

Jenna Bush Hager et Sheinelle Jones, co-animatrice de la troisième heure de Today, ont également parlé du diagnostic révolutionnaire de Kotb lors de Today With Hoda & Jenna, la quatrième heure de l’émission. Jones a qualifié Kotb de « rockstar », ajoutant qu’elle était « autour d’elle. Je l’avais. Je veux dire, elle a pu esquiver toute notre folie ». Bush Hager, quant à lui, a fait le point sur l’état de son co-animateur, partageant qu’elle avait envoyé un texto à Kotb, qui lui a dit que ses symptômes étaient « assez légers ». Bush Hager a déclaré: « Comme tant d’autres, elle a été testée positive pour COVID. Elle va très bien et elle sera de retour ici très bientôt. »

On ne sait pas quand Kotb reviendra dans l’émission Today. La co-présentatrice est actuellement isolée à la maison au milieu de son diagnostic positif. Dans son tweet de jeudi, Kotb a exprimé son enthousiasme à l’idée de revenir à l’émission matinale de NBC en écrivant : « J’ai hâte de vous voir tous quand je serai clair ! »