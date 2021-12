Hoda Kotb fait un grand changement dans sa vie à son retour à «aujourd’hui»

Hoda Kotb a fait son retour au Today Show lundi après avoir pris un congé pour des vacances. À son retour à l’émission du matin, Kotb a partagé une chose importante qu’elle a apprise sur son mode de vie, alors qu’elle assistait à une retraite pendant son temps libre. L’ancre a expliqué que pendant cette retraite, elle est restée sans son téléphone pendant 10 jours. Maintenant qu’elle est revenue à sa routine, Kotb s’est rendu compte qu’elle était « plus heureuse » sans son appareil.

Au cours de la quatrième heure du Today Show, que Kotb anime avec Jenna Bush Hager, l’auteur de Where We Belong a parlé de son temps libre. Kotb a dit à sa co-présentatrice qu’elle s’était rendue dans une retraite « où ils ont emporté votre téléphone – c’était l’une des choses ». Au début, ce n’était pas facile pour elle de se passer de son smartphone. Mais, finalement, elle a fini par apprécier de ne pas avoir l’appareil à portée de main.

« C’était tellement drôle parce qu’à la fin, je suis sorti dans le monde et ce que j’ai remarqué, c’est que tout le monde était penché sur un téléphone – et sans jugement parce que moi aussi, n’est-ce pas? » dit Kotb. « Mais j’ai regardé autour de moi et je me suis dit que chaque personne est voûtée. » La personnalité d’aujourd’hui s’est demandé à quoi ressemblerait l’image pour une personne peu familière avec ce mode de vie du 21e siècle, ajoutant : » Si vous aviez dormi pendant 30 ans… petite boîte et la tenant comme si c’était de l’or, et où est-elle, et s’ils la perdent, ils paniquent. »

À la fin, Kotb s’est demandé : « Est-ce que j’étais plus heureux avec ou sans ? » Elle a fini par se rendre compte : « J’étais plus heureuse sans ça. Après être parvenue à cette conclusion, elle a procédé à un changement majeur dans son mode de vie quotidien. Alors, elle a décidé qu’elle n’utiliserait son téléphone que pour les « nécessités ». Kotb a également un objectif en tête en ce qui concerne l’utilisation de son téléphone, disant à Hager qu’elle veut pouvoir rester « étroitement concentrée ».

Chose intéressante, le site officiel du Today Show a noté que ce n’était pas la première fois que Kotb disait combien elle utilisait son smartphone. En 2018, elle a déclaré au public qu’elle recourait à des mesures peu orthodoxes pour essayer de limiter son utilisation du téléphone. L’ancre a expliqué qu’elle cacherait son téléphone dans un conteneur Tupperware afin qu’elle arrête de vérifier l’appareil si souvent. Mais, il semble que sa récente retraite soit la chose qui a vraiment fait l’affaire.