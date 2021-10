Hoda Kotb laisse les fans d’aujourd’hui en larmes alors qu’elle partage l’histoire réconfortante d’un vétéran

Hoda Kotb a fait pleurer les téléspectateurs de l’émission TODAY alors qu’elle relatait jeudi à la co-animatrice Jenna Bush Hager l’histoire d’un vétéran de l’armée américaine qui est devenu une star sur TikTok et qui redonne maintenant à d’autres vétérans. Kenny Jary, 79 ans, est devenu viral pour la première fois sur les réseaux sociaux lorsque son amie Amanda Kline a aidé à partager son histoire et a collecté plus de 100 000 $ pour lui acheter un nouveau scooter de mobilité.

La plate-forme de Jary a depuis atteint plus d’un million de personnes, et avec les dons qui continuent d’affluer, il a décidé de payer la générosité en achetant des scooters pour d’autres vétérinaires dans le besoin. Jary a expliqué comment son amitié avec Kline et le fait de pouvoir partager son histoire ont radicalement changé sa vie.

« Cela a énormément changé ma vie, j’ai eu ces agents ! J’ai même adopté une fille, maintenant j’ai quatre filles. Je suis tellement heureux », a-t-il déclaré jeudi à Kotb et Bush Hager, faisant référence à Kline comme sa fille adoptive. Kline a ajouté: « Ma vie a complètement changé pour faire partie de cela, tout le monde dit à quel point vous avez de la chance de connaître Kenny et c’est tout, sa vie s’est considérablement améliorée et je n’arrive pas à croire que je sois au premier rang.

Kotb et Bush Hager ont ensuite fait appel aux vétérans de l’Air Force Greg Stepp et Salvatore Neri, qui ont tous deux reçu des scooters de mobilité par l’intermédiaire de Jary sans « pas de paperasserie » et les deux l’ont remercié d’avoir changé leur vie d’une manière qu’ils n’auraient pas pu imaginer. C’était un segment émotionnel, et une Kotb a déclaré qu’elle « chérirait » dans une publication Instagram sur la rencontre avec le vétérinaire spécial.

« Kenny… nous chérirons aujourd’hui. Merci de nous avoir rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. Nous vous saluons pour votre service, monsieur », a-t-elle légendé une photo avec sa co-star, Jary et Kline. Jary a également partagé une vidéo de sa première rencontre émouvante avec les hôtes de TODAY sur TikTok, écrivant dans la légende : » Il n’y a pas de mots pour décrire cette opportunité. »

@patriotickenny Il n’y a pas de mots pour décrire cette opportunité. @hodaandjenna ##scootersforvets ##kennyscooter ##joynthemoment ##todayshow ##nbc ##nyc Pièces (Version Piano Solo) – Danilo Stankovic

Les partisans de Kotb ont rapidement félicité Jary pour tout ce qu’il a fait. « J’adore cet homme et tout ce qu’il représente », a commenté une personne. « J’aime l’amitié et les autres messages que cette histoire a mis en lumière. » Un autre a ajouté: « J’ai regardé votre interview ce matin et j’ai sangloté tout le long! Il est juste le plus gentil. Il a fait ma journée. »