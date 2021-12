Hoda Kotb lance une nouvelle transformation capillaire dans le « Today Show »

Hoda Kotb lance un tout nouveau « do ! L’animatrice de TODAY, 57 ans, a fait ses débuts avec une nouvelle couleur de cheveux plus foncée lors de l’émission de mardi, changeant complètement les choses par rapport à ses mèches plus claires et de couleur caramel. Alors que Kotb ressent définitivement son nouveau look, la star de jour a qualifié la couleur d' »heureux accident » résultant d’un traitement bâclé à la kératine qu’elle a fait à la maison.

S’ouvrant à la co-animatrice invitée Sheinelle Jones sur Hoda & Jenna, Kotb a révélé qu’en essayant de se lisser les cheveux en vue d’une réunion de famille pendant les vacances, quelque chose s’est mal passé. Après trois heures de traitement, elle a dévoilé ses cheveux, qui étaient devenus « orange de pompier » dans le traitement d’une manière ou d’une autre.

« C’était Bozo orange », a déclaré Kotb, horrifiée, en notant « qu’il y avait quelque chose de génial avec les produits chimiques ». La star de NBC a plaisanté : « J’étais comme un coton-tige orange. » Heureusement, Kotb a eu le styliste de l’émission TODAY pour l’aider, les deux femmes se réveillant à 3h15 du matin pour corriger sa couleur avant l’enregistrement de l’émission du matin. « Elle a juste commencé à mettre des trucs dessus, et c’est marron foncé maintenant, donc c’est comme ça », a déclaré Kotb avec un sourire. « Voilà. »

Lorsque Kotb a fait ses débuts avec ses cheveux sur Instagram, les adeptes de Hoda & Jenna ont rapidement salué le nouveau look comme le changement parfait pour l’hiver. « Je sais que c’était un booboo mais j’aime vraiment les cheveux de Hoda », a commenté une personne, comme une autre l’a noté, « les cheveux de Hoda sont impertinents en hiver et je suis là pour ça. » Un autre spectateur a ajouté : « Tu es fabuleuse… Quelle belle couleur pour toi ! » tandis qu’un autre a écrit: « J’adore les cheveux plus foncés de Hoda! Vous fait paraître plus jeune. (Pas que vous ayez l’air vieux pour commencer ou avec des cheveux plus clairs. [wink emoji]) »

Kotb a également récemment fait un changement majeur dans sa vie technologique, décidant après une retraite de 10 jours sans son téléphone qu’elle était « plus heureuse sans » et qu’elle ne voulait l’utiliser que pour les « nécessités ». Elle a dit à Jenna Bush Hager plus tôt ce mois-ci : « C’était tellement drôle parce qu’à la fin, je suis sorti dans le monde et ce que j’ai remarqué, c’est que tout le monde était penché sur un téléphone – et aucun jugement parce que moi aussi, n’est-ce pas ? Mais j’ai regardé autour de moi et j’étais comme, chaque personne est voûtée. »