Hoda Kotb pleure la mort de « Sweet Friend »

La co-présentatrice de Today Show, Hoda Kotb, a rendu hommage à Jimmy Neary, le légendaire propriétaire de pub de New York, décédé le 1er octobre à l’âge de 91 ans. Au cours d’un segment de Today Thursday, Kotb a mentionné que son pub irlandais Neary’s dans l’East Side de Manhattan était Le restaurant préféré de Kathie Lee Gifford dans la ville. Dans son propre hommage à Neary, Gifford a déclaré que le monde avait perdu un « saint, mais que le ciel avait gagné un ange ».

« Jimmy Neary… toujours souriant. RIP doux ami. Tu vas nous manquer », a écrit Kotb sur Instagram vendredi, à côté d’une photo de la carte du service commémoratif de Neary. Aujourd’hui jeudi, Kotb a déclaré qu’elle était récemment tombée sur la fille de Neary et qu’elle avait dit qu’il était de « bonne humeur » et qu’il était « en bonne santé ». « La seule bénédiction était qu’elle est arrivée rapidement, a déclaré Kotb à propos de la mort de Neary. Jenna Bush Hager a également qualifié Neary d’homme « merveilleux ».

« Le monde a perdu un saint, mais le ciel a gagné un ange. Tu nous manqueras et nous nous souviendrons toujours de toi avec une grande joie, Jimmy Neary », a écrit Gifford sur Instagram mardi, à côté d’une photo de Neary sur Aujourd’hui avec elle-même et Kotb. « Tellement triste d’entendre ça ! J’aimais Jimmy. Il était tellement adoré. Si gentil et se souvenait toujours de ceux qui l’entouraient ! J’ai envoyé de l’amour à sa famille », a ajouté Donna Farizan, contributrice sociale pour Hoda & Jenna.

Neary est né en Irlande et a déménagé aux États-Unis à 24 ans, selon sa nécrologie. Il a ouvert Neary’s sur East 57th Street à New York le jour de la Saint-Patrick en 1967. Il est rapidement devenu mondialement connu, accueillant n’importe quel politicien, célébrité et athlète lors de leur visite à New York. Gifford a souvent mentionné ses célèbres côtelettes d’agneau lors de ses talk-shows, et le propriétaire des Giants de New York, Tim Mara, a même présenté à Neary des bagues du Super Bowl de 1986 et 1990. Il a été marié à sa femme Eileen pendant 40 ans jusqu’à sa mort en 2007, et ils ont élevé quatre enfants, Patrick, Una, Ann Marie et Eileen.

Neary, qui a fait l’objet du documentaire Neary’s: The Dream at the End of the Rainbow en 2017, vivait à Demarest, New Jersey. Il a rouvert son restaurant en avril après avoir été fermé pendant plus d’un an en raison de la pandémie. « Il a toujours été là », a déclaré à NorthJersey.com Herb Karlitz, qui vit également à Demarest et dirige une entreprise de marketing. « C’était le genre de gars qui a fait de New York un endroit spécial. Un petit morceau du phénomène culinaire de New York est mort. Il était l’une de ses grandes icônes. »