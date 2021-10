Hoda Kotb réalise un accomplissement professionnel majeur

Hoda Kotb célèbre une récompense majeure cette semaine et sa famille Today Show ne pourrait pas être plus fière. La maman de 57 ans a eu le choc de sa vie lorsque ses co-animateurs l’ont comblée de messages réconfortants au cours de sa carrière de plus de 30 ans. Kotb a récemment reçu le Matrix Award, qui célèbre les femmes qui font de grandes choses dans le domaine des communications.

« L’histoire de Hoda est tellement inspirante, car elle était contre toute attente pour obtenir son premier emploi à la télévision », a déclaré son ancienne co-animatrice Kathie Lee Gifford à propos de Kotb. « Elle a travaillé si dur pour arriver là où elle est, mais elle n’oublie jamais d’où elle vient », a ajouté Jenna Bush Hager.

« Hoda fait des interviews sérieuses avec les meilleurs d’entre eux », a déclaré le météorologue de longue date du Today Show, Al Roker. Savannah Guthrie a ajouté: « Elle a une façon incroyable de se connecter avec les gens. C’est quelqu’un qui évolue constamment et qui ne se contente jamais d’arrêter d’apprendre. Et pour moi, c’est un modèle pour toutes les femmes en communication. «

Kotb a également revu son parcours professionnel. « Tous mes rêves professionnels se sont réalisés », a-t-elle déclaré. « J’ai eu une vie à Dateline. J’ai eu une vie avec Kathie Lee et maintenant Jenna, et maintenant j’ai une nouvelle vie avec Savannah aux premières heures. Chaque rêve professionnel est devenu réalité pour moi. »

Kotb dit que Guthrie, qui est également récipiendaire du Matrix Award, lui a donné l’un des conseils les plus mémorables selon lesquels elle vit toujours. « Si vous voulez quelque chose d’assez mauvais, dites-le à voix haute », a déclaré Kotb, lui a dit Guthrie. « Un ami a dit un jour : ‘Même si tu chuchotes dans le miroir de la salle de bain’. Alors dis tes rêves à voix haute, si tu les parles, parfois ils se réalisent. »

Kotb est également un auteur à succès, écrivant des livres inspirants tels que I Really Needed This Today: Words to Live By et This Just Speaks to Me: Words to Live by Every Day. Kotb est également l’hôte d’un nouveau podcast, Making Space with Hoda Kotb.