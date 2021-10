Hoda Kotb s’habille en version football du dimanche soir de Carrie Underwood pour le spectacle ‘Today’ Halloween

L’émission Today est dans l’esprit Halloween ! Vendredi, l’émission matinale de NBC a montré son esprit avec ses costumes d’Halloween annuels, et la co-présentatrice Hoda Kotb a attiré toute l’attention avec son impression de Carrie Underwood et sa chanson thème signature Sunday Night Football. Kotb est monté sur scène pour chanter la chanson thème dans un ensemble impeccable qu’Underwood améliorerait sûrement, y compris une perruque blonde et une robe étincelante.

Le costume de Kotb faisait partie d’une célébration plus large sur le thème du football, l’équipe de l’émission Today optant pour un thème « Football Fright in America », qui a été lancé par l’animateur de Football Night in America, Mike Tirico. Les membres de la distribution de l’émission Today de Kotb, Carson Daly et Willie Geist, se sont déguisés en Rob Gronkowski et Tom Brady de l’équipe championne en titre du Super Bowl Tampa Bay Buccaneers, Craig Melvin faisant sa meilleure impression de Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City adverses. Ils ont été acclamés en marge par Savannah Guthrie et Jenna Bush Hager, qui se sont déguisées en pom-pom girls emblématiques des Dallas Cowboys pour interpréter les « Go Dallas Cowboys ».

Les célébrations d’Halloween du vendredi ont généré beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs de l’émission Today se concentrant en particulier sur le costume de Kotb. Alors que beaucoup pensaient que Kotb avait cloué son impression d’Underwood, quelques autres étaient un peu confus, la confondant avec d’autres grands noms. Continuez à faire défiler pour voir ce que les téléspectateurs avaient à dire.

‘Merveilleux travail’

Le costume de Hoda est incroyable – toi astro étalon⁷✨ (@planet_kia) 29 octobre 2021

« Hodie !!!!! Vous avez fait un travail formidable mon ami et quelle grandeur. Tellement heureux que Drew vous ait crié », a écrit une autre personne. « Je sais que Carrie t’a donné son approbation ! Génial !

‘Impressionnant’

Impressionnant!!! – maman de plage (@jlmrubino) 29 octobre 2021

« Vous étiez tous géniaux !!! » quelqu’un d’autre a réagi. « Le week-end, Bruno, Dallas Cowboy Cheerleaders, Carrie Underwood, Tom Brady et ce gars-là de Craig Melvin… LOL LOL LOL. I LOVE YALL! »

Confusion

@TODAYmontre un autre Halloween réussi ! Étrange à quel point Hoda ressemblait à Jill Martin ! – Tracy T. 🏳️‍🌈 🇺🇸 🤜🏻🤛🏾🐾🐾 (@silygrl916) 29 octobre 2021

Cependant, tout le monde n’a pas été vendu sur le costume de Kotb, et certains pensaient que son imitation d’Underwood ressemblait plus à d’autres. Les téléspectateurs ont tout deviné à tort, d’Erika Jayne à Robin Dixon. Quelqu’un a plaisanté en disant que c’était « étrange à quel point Hoda ressemblait à Jill Martin! »

Carrie Underwood ou Kim Z? »

Hoda est-elle déguisée en Erika Jayne ? – Mike Holden (@WPXIMikeHolden) 29 octobre 2021

« Je suppose que le costume de Hoda est censé être Carrie Underwood… mais ça me donne Kim Z. alias Wig – environ. Ne soyez pas en retard pour la fête », a plaisanté un autre téléspectateur.

