Hoda Kotb teste positif pour COVID-19, absent de l’émission « aujourd’hui »

Hoda Kotb a été testé positif au COVID-19. L’émission Today a débuté jeudi matin avec Craig Melvin révélant que Kotb avait été testé positif pour un cas révolutionnaire de COVID-19. Kotb, un incontournable de longue date de l’émission matinale NBC, est vaccinée et a reçu son rappel. Au milieu de son diagnostic positif, elle s’isolera chez elle, a-t-on confirmé.

En partageant la nouvelle, Melvin a déclaré aux téléspectateurs d’aujourd’hui, « nous devrions mentionner ici avant d’en venir aux nouvelles que la raison pour laquelle Hoda est éteinte est, comme beaucoup d’autres, qu’elle a été testée positive pour Covid ». Il a ajouté que Kotb « nous dit qu’elle va très bien et nous sommes impatients de la revoir très, très bientôt ». Kotb a également confirmé la nouvelle elle-même, écrivant dans un tweet le même matin : « Merci pour mes meilleurs vœux ! Je me sens bien. J’ai hâte de vous voir tous quand je serai clair ! Xo. » En plus d’aujourd’hui, Kotb co-anime également Hoda et Jenna dans la quatrième heure de l’émission. On ne sait pas quand elle reprendra ses fonctions d’accueil.

Merci pour mes meilleurs voeux ! Ça fait du bien.. ❤️ hâte de tous vous voir quand je serai au clair ! Xo – Hoda Kotb (@hodakotb) 6 janvier 2022

