Hoddle fait l’éloge de la performance du trio de Tottenham après que leur carrière ait été à un « vacillement »

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

Glenn Hoddle a affirmé que le trio de Tottenham, Harry Winks, Dele Alli et Ryan Sessegnon, avait « bien fait » lors de leur match nul 2-2 contre Liverpool dimanche, comme il l’a déclaré à Premier League Productions (19/12/21 à 18h30).

La légende de Tottenham a déclaré que leurs carrières dans le nord de Londres étaient à un « vacillement », mais ils ont produit les marchandises hier.

La chose la plus stupide que votre club puisse faire maintenant

BridTV

7342

La chose la plus stupide que votre club puisse faire maintenant

925435

925435

centre

13872

Pour certains, comme Sessegnon, les blessures ont gravement nui à sa carrière chez les Spurs et cela ne lui a pas permis de progresser à Hotspur Way.

Alors que Winks et Alli ont tous deux vu leur forme tomber de la falaise du football depuis un certain temps maintenant, et bien que l’affichage d’hier ait été positif, ce n’est qu’un match et c’est là qu’ils doivent réaliser une série de performances solides.

Hoddle a aimé ce qu’il a vu du trio anglais contre les challengers du titre de Premier League, qui étaient tous en lice pour ce prix de l’Homme du match.

« Des personnes qui entrent, qui n’ont pas eu de chance », a déclaré Hoddle. « Dele Alli a fait un bon match. Winks a fait un bon match. Je pense à Sessegnon, qui est entré.

«Leurs carrières à Tottenham ont été instables. Mais ils sont entrés, tous les trois, et ils ont bien fait.

Photo de Visionhaus/.

Pour Winks et Alli, on a beaucoup parlé de leur départ éventuel des Spurs pendant la fenêtre de transfert de janvier, comme l’a rapporté Eurosport.

Mais s’ils continuent à faire de telles performances, ils n’iront nulle part de si tôt.

Pour nombre d’entre eux, il ne s’agit tout simplement pas de galérer depuis plusieurs mois, mais depuis des années et sous des managers différents.

Cependant, avec Antonio Conte désormais à la barre, ils ont une dernière chance de montrer ce qu’ils font et d’essayer de relancer leur carrière.

Dans d’autres nouvelles, « Je veux toujours plus »: un joueur de Liverpool à 20 millions de livres sterling n’est pas content