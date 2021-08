Hoddle fait une grande prédiction pour Harry Kane et Manchester City

in

Photo de Marvin Ibo Guengoer/.

Glenn Hoddle a déclaré sur Stadium Astro qu’il pensait que l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane rejoindrait Manchester City dans la fenêtre de transfert d’été.

La légende de Tottenham pense qu’un accord de transfert sera conclu la semaine prochaine.

Le Times a rapporté que City prévoyait de faire une offre de 120 millions de livres sterling pour l’attaquant international anglais.

Le directeur de la ville, Pep Guardiola, a lui-même reconnu publiquement son intérêt pour Kane.

Start One, Bench One, Sell One : Édition Dédicaces Été 2021

BridTV

4238

Start One, Bench One, Sell One : Édition Dédicaces Été 2021

845303

845303

centre

UCi9SqUCnW_flgsrl6_PRJFQ

HITC Sevens (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnh2dj4adpLKjpkVHNyIhe_Ao5FouSlZirlnc9GR=s800-ck-c0x00ffffff-no-rj

13872

Hoddle a déclaré à propos de Kane sur Stadium Astro : « C’est un si bon joueur. La saison dernière, nous avons également vu la passe décisive qu’il a obtenue lorsqu’il est tombé au milieu de terrain.

«Je pense que Pep le fera jouer de cette façon parfois, et il y aura d’autres matchs où je pense qu’il sera sur l’épaule en jouant le numéro 9.

« Le problème, c’est avec Harry – vous obtenez ces deux postes. Il est aussi comme deux joueurs en un. Donc, Pep le sait aussi, et c’est pourquoi je pense que l’accord sera conclu la semaine prochaine.

Photo par ANDREW COULDRIDGE/POOL/. via .

Un accord de transfert pourrait-il arriver?

Nous devons préciser que Hoddle est d’avis que le transfert de Kane à City sera achevé dans les prochains jours.

Tottenham n’a donné aucune indication de ce type, du moins pas publiquement.

Kane n’a pas joué pour Tottenham lors de son premier match de Premier League de la saison contre City aujourd’hui.

Robbie Jay Barratt – AMA/.

Il reste un peu plus de deux semaines au mercato estival et les prochains jours seront cruciaux.

Si City doit signer Kane, alors ils doivent faire une offre maintenant.

Le président des Spurs, Daniel Levy, devra signer un attaquant remplaçant pour le joueur de 28 ans.

Si City le laisse trop tard, les Spurs ne vendront pas Kane même s’ils se voient offrir 160 millions de livres sterling, car le club du nord de Londres serait dans une course contre la montre pour le remplacer.