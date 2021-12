Hoddle voit le trait Rice dans la star de Tottenham qui a eu le «meilleur» match pour les Spurs

Glenn Hoddle a affirmé que le milieu de terrain de Tottenham, Oliver Skipp, montrait certaines des qualités qui ont incité les gens à s’asseoir et à remarquer Declan Rice ces dernières saisons.

Sauter a joué pour les Spurs lors de la victoire 2-0 en Premier League jeudi sur Brentford. Alors que Son Heung-min a volé la vedette avec un but et une contribution cruciale dans le second, son coéquipier au milieu de terrain était également essentiel.

Non seulement il a récupéré le ballon et fait des tacles tout au long, mais il a cherché à entraîner l’équipe d’Antonio Conte à Tottenham.

Ce faisant, Skipp a joué de belles passes à Son et Harry Kane. Pendant ce temps, son influence à tous les niveaux a permis à son partenaire du milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg de progresser.

Hoddle a déclaré à Amazon Prime Video Sport: « Je pensais qu’Oliver Skipp était aujourd’hui son meilleur match que je l’ai vu jouer pour Tottenham.

«Je pensais qu’il était destructeur, il faisait des tacles, gagnait des ballons mais jouait vers l’avant.

« Et je pense que c’est la façon dont les Spurs jouent avec Conte, ils jouent un peu plus vite. »

En fait, tout en analysant l’un des faits saillants de Skipp, l’ancien milieu de terrain des Spurs Hoddle l’a comparé à West Ham et au milieu de terrain anglais Rice.

Dans le clip, Skipp a avancé et a joué une balle en profondeur parfaite devant la défense de Brentford à Kane.

« Il y a des moments où je l’ai vu jouer et il est un peu frustrant, d’abord carré et arrière. Mais il grandit en tant que joueur, il n’a que 21 ans, il avance », a déclaré l’expert.

«Nous avons vu Declan Rice jouer ce genre de course et jouer ce ballon lorsqu’il joue pour l’Angleterre.

« Tout de suite, quand il est en possession, il regarde en avant, il couvre le terrain quand il y a de la place. Il devient plus confiant avec le ballon, retient les joueurs.

Hoddle donne des conseils à Skipp Tottenham

Skipp a passé la saison dernière en prêt dans le championnat avec Norwich.

Tout comme le milieu de terrain de Liverpool Harvey Elliott – qui était à Blackburn la saison dernière – la star des Spurs est revenue de son sort et directement dans la première équipe.

« S’il peut continuer à le faire de manière cohérente, je pense qu’il sera le joueur dont les gens me parlaient il y a quelques années », a ajouté Hoddle.

Benitez au bord du gouffre – Lampard et Potter en lice pour remplacer l’Espagnol à Everton

« J’ai juste senti qu’il y avait des moments où jouer en avant et il l’a fait ce soir.

« C’est la norme qu’il s’est fixée, maintenant il doit la maintenir. »

Tottenham revient à l’action dimanche lorsqu’ils seront à nouveau au Tottenham Hotspur Stadium pour affronter les Canaries.