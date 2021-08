« Hold On for Dear Life » deviendra la première émission télévisée scénarisée sur les actifs numériques. Fait intéressant, Rob Weiss – producteur exécutif de la célèbre série télévisée « Entourage » – le réalisera.

Les actifs virtuels envahissent l’industrie de la télévision

Selon un récent rapport, la culture moderne de la crypto-monnaie sera le thème d’une nouvelle émission télévisée. Son nom : « Hold On for Dear Life ». La série ne se concentrera pas sur Bitcoin ou Ethereum mais sur des jetons non fongibles (NFT) – des actifs numériques uniques conçus pour représenter la propriété d’un objet virtuel.

L’intrigue de l’émission tourne autour d’un jeune fondateur de la technologie – Mel. Elle lance un NFT appelé Aveer – tout comme le nom de sa meilleure amie, qui a disparu. Au cours des 10 épisodes, Mel fait face à de nombreux obstacles, tels que des amis excentriques et des pouvoirs centralisés, qu’elle doit surmonter pour retrouver son compagnon.

“Hold On for Dear Life” sera également la première émission à symboliser une partie de ses bénéfices nets via son propre jeton FDL (For Dear Life). En y regardant de plus près, les lettres majuscules de la série télévisée lisent HODL – l’une des stratégies d’investissement les plus populaires dans l’espace encourageant les investisseurs à conserver leurs actifs numériques, au lieu de les vendre de manière impulsive.

Fait intéressant, le producteur et réalisateur de l’émission est un nom bien connu dans l’industrie – Rob Weiss. L’Américain, qui a été nominé pour trois Emmy Awards pour la production de la série télévisée comique dramatique – « Entourage », a commenté :

“Quand j’ai lu le pilote ‘Hold On for Dear Life’, j’ai eu l’impression d’avoir été transporté dans un univers frais et unique où les personnages parlaient d’argent dans une toute nouvelle langue. Le monde de la monnaie évolue rapidement, et « Hold On for Dear Life » illuminera et divertira en même temps. »

Weiss est également connu parmi les cinéphiles pour avoir écrit, réalisé et produit “Ballers”, avec Dwayne Johnson “the Rock” et David John Washington.

Rob Weiss, Source : upi.com

Un film sur la frénésie GameStop

Comme CryptoPotato l’a rapporté en février, les milliardaires Cameron et Tyler Winklevoss ont envisagé de s’associer au célèbre studio hollywoodien MGM pour créer un film sur la manie des actions GameStop.

Le script représenterait l’histoire récente du groupe de subreddit WallStreetBets (WSB), qui s’est rebellé contre les fonds spéculatifs géants de Wall Street. Les plans du projet comprenaient l’intégration de l’auteur à succès du New York Times, Ben Mezrich, dont la proposition de livre « The Antisocial Network » serait au cœur du scénario du film.

Les co-fondateurs de Gemini – les jumeaux Winklevoss – auraient le rôle de producteurs exécutifs via leur établissement Winklevoss Pictures. Un autre producteur serait le lauréat d’un Oscar Aaron Ryder – l’homme dont les projets incluent des superproductions telles que “The Prestige”, “Memento”, “Donnie Darko” et plus particulièrement “Arrival”.

