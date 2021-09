Hodler de Bitcoin a débloqué 400 BTC après huit ans

Un Bitcoin HODLer anonyme a déverrouillé 400 BTC de son portefeuille Bitcoin inactif. Selon ce qui a été publié par Whale Alert, le montant dépasse les 17 millions de dollars. Basé sur les valeurs BTC actuelles. Par ailleurs, le portefeuille est inactif depuis près de 9 ans.

Les 400 BTC trouvés dans le portefeuille inactif valaient 4 355 $ en 2012. Ainsi, cela se traduit par une croissance de 4 000 % depuis 2012 transformant ainsi le propriétaire en baleine. Des rapports d’activation de portefeuille émergent actuellement sur le marché des actifs numériques.

Whale Alert suit de grandes quantités de crypto-monnaie transférées entre les adresses de blockchain.

L’année 2021 a été riche en portefeuilles Bitcoin dormants qui ont été activés. Un incident similaire s’est produit le 19 septembre 2021, au cours duquel un Bitcoin Hodler avait débloqué 616 BTC. Fait intéressant, le portefeuille Bitcoin est également inactif depuis 9 ans.

Accéder à vos crypto-monnaies à partir d’un portefeuille numérique peut être une tâche ardue pour les investisseurs. Les données de 2020 montrent que près de 3,6 millions de BTC restent en sommeil pendant près de cinq ans. La perte des détails de la clé privée par Bitcoin Hodlers est devenue l’une des principales causes du nombre croissant de portefeuilles inactifs.

Un analyste de la Deutsche Bank voit Bitcoin devenir l’or numérique du 21

Une analyste de la division de recherche de la Deutsche Bank, Marion Laboure, prédit que Bitcoin jouera le rôle d’or numérique à l’avenir : il durera des siècles et ne sera pas contrôlé par un gouvernement.

Dans une mise à jour du site Web de la Deutsche Bank sur « quelle est la prochaine étape » pour la plus grande institution bancaire d’Allemagne, Laboure a déclaré qu’il pouvait « voir Bitcoin devenir l’or numérique du 21e siècle ». Mais il a mis en garde les investisseurs contre la volatilité du crypto-actif. Selon l’analyste, la plupart des achats de Bitcoin (BTC) sont effectués pour investir et spéculer, plutôt que pour détenir les pièces comme moyen d’échange.

“Seulement quelques achats importants supplémentaires ou sorties du marché peuvent affecter de manière significative l’équilibre entre l’offre et la demande”, a déclaré Laboure. « Bitcoin est trop volatile pour être une réserve de valeur fiable aujourd’hui. Et j’espère qu’il restera très volatile dans un avenir prévisible.

Bien que l’analyste de la Deutsche Bank se soit déclaré préoccupé par le manque de réglementation des crypto-monnaies. En plus de son impact potentiel sur l’environnement, il a laissé entendre que Bitcoin resterait probablement l’actif numérique dominant dans l’espace des crypto-monnaies.

Il a également déclaré que bien qu’Ethereum ait plus de cas d’utilisation dans la finance décentralisée et avec l’émergence de jetons non fongibles, Bitcoin continue de profiter de son “avantage unique en son genre”.

Un citoyen yéménite utilise des dons de crypto pour lutter contre la faim au milieu de la guerre civile

Un Redditor qui vit dans la capitale du Yémen, Sanaa, prétend utiliser la crypto-monnaie pour acheter des colis alimentaires pour les familles incapables d’accéder aux fournitures pendant une guerre civile en cours.

Selon un article publié sur Reddit par l’utilisateur Yemenvoice, le citoyen yéménite a collecté environ 12 000 $ en dons de crypto-monnaie. À utiliser dans la lutte contre la faim dans la nation du Moyen-Orient. Ils affirment avoir fourni à 15 familles de la farine, du riz, de l’huile et des haricots et espèrent en atteindre 30 autres dans un proche avenir.

Un organisme caritatif de 16 milliards de dollars autorise les dons de Bitcoin via le Giving Block

The Supplying Block, une organisation majeure axée sur l’industrie du don de crypto-monnaie, continue d’étendre sa portée caritative crypto avec un nouveau partenariat.

L’organisation travaillera avec le fournisseur de plateforme caritative RenPSG. Permettre à ses donateurs de transférer des crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC) vers de nouveaux fonds conseillés par les donateurs. Pour soutenir les organisations à but non lucratif et autres organismes de bienfaisance, The Offering Block.

Dans le cadre du partenariat, RenPSG commencera à proposer une solution permettant aux organisations caritatives d’accepter plus de 45 crypto-monnaies différentes. Comme BTC, Ether (ETH) et Dogecoin (DOGE).

