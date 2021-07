Hodler’s Digest, 27 juin-3 juillet

Comparer

Nouvelles en vedette cette semaine

La difficulté de minage de Bitcoin vient de tomber à un record de 28%, mais cela aidera-t-il les prix à rebondir ?

Bitcoin a enregistré sa plus forte baisse de difficulté de minage de près de 28% Mais un modèle suggère que les prix n’atteindront pas leur plancher avant octobre.

Cette baisse est due à la migration continue des mineurs hors de Chine et à la perte subséquente du taux de hachage, ce qui pourrait entraîner une augmentation des bénéfices pour les mineurs qui travaillent encore.

Bitcoin a maintenant clôturé sa troisième bougie rouge mensuelle consécutive, ce qui signifie que BTC / USD est désormais le plus éloigné de ses estimations de modèle stock-flux en plus de deux ans. Les données montrent que la plus grande crypto-monnaie du monde a chuté de 40,36% au deuxième trimestre… la plus forte baisse trimestrielle en plus de trois ans.

Le plan B a déclaré que les six prochains mois seront « décisifs ou brisés » pour le modèle stock-flux, ajoutant : “Même pour moi, c’est toujours un peu gênant lorsque le prix du Bitcoin est à la limite inférieure du modèle stock-to-flow.”

Binance fait face à des turbulences réglementaires alors que les législateurs ciblent les échanges « mondiaux »

Les problèmes réglementaires s’accumulent pour Binance. Le Japon a accusé la bourse de fonctionner sans enregistrement approprié, et des mesures plus strictes dans la province canadienne de l’Ontario ont incité Binance à annoncer qu’elle prévoyait de cesser toutes ses opérations là-bas.

Lundi, Binance a suspendu l’utilisation des paiements plus rapides au Royaume-Uni, ce qui signifie que les clients britanniques prendraient plus de temps pour retirer des livres de l’échange. Cela est arrivé quelques jours après que la Financial Conduct Authority a demandé à la bourse de cesser toutes les activités réglementées dans le pays.Cependant, cela a été rétabli plus tard.

La Securities and Exchange Commission de Thaïlande et l’Autorité monétaire des îles Caïmans sont les derniers régulateurs financiers à annoncer une répression réglementaire contre Binance.

En tant que bourse mondiale majeure, la bourse a du mal à trouver la bonne juridiction pour exercer ses activités.

Bitcoin.org bloque l’accès au téléchargement du logiciel Bitcoin au Royaume-Uni

Bitcoin.org a empêché les visiteurs britanniques de télécharger le logiciel Bitcoin Core, ainsi que le livre blanc écrit par Satoshi Nakamoto.

Cela survient quelques jours après qu’un tribunal britannique a statué en faveur du créateur autoproclamé de Bitcoin, Craig Wright.

Il avait accusé Bitcoin.org et son opérateur actuel Cøbra de violation du droit d’auteur pour avoir hébergé le livre blanc BTC au Royaume-Uni.

Cøbra a choisi de ne pas se défendre pour protéger son anonymat et a également été condamné à payer des frais de justice provisoires de 35 000 £ (environ 48 600 $).

Le procès c’est la dernière salve dans l’agression de Wright contre les personnes qui contestent sa prétention à être le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

Grève pour offrir un trading Bitcoin «gratuit», ciblant Coinbase et Square

La plate-forme de paiement Strike a annoncé qu’elle permettra aux clients américains d’acheter et de vendre du Bitcoin avec presque aucun frais de négociation, en reprenant des sociétés comme Coinbase, Square et PayPal.

Le fondateur et PDG de Strike, Jack Mallers, a déclaré que sa plate-forme se voulait “l’endroit le moins cher et le plus facile de la planète pour acquérir BTC”.

Mallers a également visé directement Coinbase, décrivant les frais de Coinbase comme “stupides”. Il ajouta: “Ne vous y trompez pas, lorsque vous achetez du Bitcoin sur Coinbase, vous soutenez les shitcoins.”

Dans d’autres développements, Coinbase a révélé qu’il prévoyait de répertorier les actifs numériques sur son échange plus rapidement qu’il ne le fait actuellement. Et comme la bourse cherche à renforcer sa présence mondiale, lancera une boutique d’applications cryptographiques qui proposera des produits développés par des tiers.

Pendant ce temps, Robinhood a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour une offre publique initiale. Cette demande est intervenue un jour après que les régulateurs ont ordonné à la société de payer une amende de 70 millions de dollars, au milieu d’allégations selon lesquelles elle aurait causé un « des dégâts étendus et importants » des milliers d’utilisateurs.

La dernière tentative d’Elon Musk de pomper Dogecoin échoue lamentablement

Les prix des Dogecoins ont augmenté mais n’ont pas monté en flèche après avoir reçu une autre approbation du PDG de Tesla, Elon Musk, jeudi.

Le premier tweet de Musk a déclaré “Libérez le Doge!” – envoi de la crypto-monnaie farce jusqu’à 8,42% à 0,261 $. Une vente massive a suivi, poussant DOGE / USD à 0,247 $.

Moins d’une heure plus tard, Musk a tweeté un message plutôt inhabituel qui disait : “Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo, Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo, Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo, Baby Doge.”

Par la suite, DOGE / USD a augmenté de 5,22 % à 0,26 $ après le deuxième tweet.

C’est modeste par rapport aux gains énormes que nous avons vus après les tweets de Musk dans le passé.

Gagnants et perdants

En fin de semaine, Bitcoin est à 34 544,52 $ , Éther à 2 219,30 $ et XRP à 0,2469 $ . La capitalisation boursière totale est 1 433 529 255 589 $ .

Parmi les 100 meilleures crypto-monnaies, les trois premiers gagnants de la semaine en altcoins sont Réseau XinFin , Composé et Ordinateur Internet . Les trois principaux perdants altcoins de la semaine sont Zèle , Carburant Thêta Oui Revain .

Pour en savoir plus sur les prix des cryptos, assurez-vous de lire l’analyse de marché de Cointelegraph.

Citations les plus mémorables

Jack Mallers , PDG de Strike

“J’ai suggéré au président que quoi que Salvador choisisse de faire concernant Bitcoin, s’assure qu’il est bien réglementé, qu’il est transparent et responsable, et qu’il est protégé contre les acteurs malveillants.”

Victoria Nuland , Département d’État américain.

« Si je crois au pouvoir des nouvelles technologies, nous devons également gérer leur impact sur notre économie et notre société.

Rishi Sunak , chancelier du Royaume-Uni

“Le ‘Rick Astley’ est le titre qui continue d’acheter et qui n’a jamais tendance à vendre beaucoup.”

Willy woo , analyste Bitcoin

« 140 NFT gratuits pour 140 de vos meilleurs amis. »

Twitter

Aswath Damodaran , professeur de finance à l’Université de New York

Prédiction de la semaine

44% des investisseurs s’attendent à ce que Bitcoin tombe en dessous de 30 000 $ en 2021: enquête CNBC

Un récent sondage CNBC suggère que le 44% des gestionnaires de portefeuille et des stratèges actions pensent que Bitcoin sera inférieur au 30 000 $ d’ici la fin de l’année.

Du 56% restant, le 25% prédit que le prix monterait en flèche et se stabiliserait à 45 000 $ tandis qu’un autre 25% projeté que nous pourrions voir 55 000 $.

Une petite minorité de 6% a dit que Bitcoin pourrait revenir à 60 000 $ , près de record de 65 000 $ vu en avril 2021.

FUD de la semaine

Bitcoin a lamentablement échoué en tant que monnaie, selon le “doyen de l’évaluation” de NYU

Aswash Damodaran a lancé une autre attaque dévastatrice contre Bitcoin.

Le professeur de finance de l’Université de New York a déclaré : “À mon avis, une bonne monnaie est celle qui est utilisée pour acheter du café, acheter votre maison, acheter une voiture, et en ce sens, Bitcoin a échoué, et non seulement il a échoué, mais il a lamentablement échoué.”

Il a ajouté que le seul titre de gloire de Bitcoin réside dans les rendements obtenus par les premiers investisseurs, ajoutant : «Quand je rencontre des passionnés de Bitcoin, ils semblent pousser cette idée que Bitcoin est une excellente monnaie car ils en ont tiré beaucoup d’argent. . “

En mai, Damodaran a affirmé que l’Ether avait de meilleures chances de devenir une marchandise que Bitcoin.

UK NatWest Bank limite les transactions aux échanges cryptographiques

Alors que la répression des crypto-monnaies en Grande-Bretagne se poursuit, une autre grande banque a intensifié ses efforts pour restreindre l’utilisation des actifs numériques par ses clients.

Le groupe Natwest aurait limité le montant quotidien que ses clients peuvent envoyer aux bourses de crypto-monnaie en raison de préoccupations concernant les escroqueries et la fraude en matière d’investissement. Cependant, les nouvelles limites sur les transferts de devises fiduciaires n’ont pas été divulguées.

NatWest a déclaré que les restrictions sont conçues pour être temporaires et, dans certains cas, bloqueront complètement les paiements à des sociétés de crypto-actifs spécifiques où il y a eu “des niveaux particulièrement importants de dommages liés à la fraude”.

“Il ne nous reste plus beaucoup de temps” pour réguler les crypto-monnaies, déclare le gouverneur de la Banque de France

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré que l’Europe devrait faire de la réglementation de la cryptographie une priorité ou risquer des actifs numériques qui remettent en cause sa souveraineté monétaire.

Il a prévenu que l’Union européenne n’a plus ” qu’un ou deux ans ” pour établir un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies.

“En Europe, nous devons agir le plus rapidement possible”, a ajouté le gouverneur.

