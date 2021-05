Hodler’s Digest, du 25 avril au 1er mai

Compartir

Tous les samedis, Digest de Hodler Cela vous aidera à suivre chaque actualité majeure qui s’est produite cette semaine. Meilleures (et pires) citations, faits saillants sur l’adoption et la réglementation, principales pièces de monnaie, prédictions et plus encore – Une semaine sur Cointelegraph sur un lien.

Actualités en vedette cette semaine

Les taureaux Bitcoin attaquent 57000 $ et les altcoins se rassemblent à la fin du mois d’avril

Une soudaine poussée haussière a surpris les traders à la fin du mois d’avril et Bitcoin a enregistré un 10% de rebond en quelques heures.

Les sommets de 58 448,34 $ ont contribué à effacer les pertes récentes, mais pas tout à fait.

Les données de Bybt montrent que le prix du BTC a chuté de 1,98% le mois passé. C’est la première fois que la plus grande crypto-monnaie du monde clôture le mois d’avril dans le rouge depuis 2015.

Un facteur contributif à l’activité optimiste du marché peut avoir été lié à une augmentation stupéfiante des revenus chez MicroStrategy, une entreprise qui possède 91 000 BTC .

Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, a déclaré: “Nous continuerons d’acquérir et de détenir du Bitcoin supplémentaire alors que nous cherchons à créer de la valeur supplémentaire pour les actionnaires.”

La capitalisation boursière d’Ethereum dépasse le platine pour la première fois

Alors que Bitcoin avait perdu l’équilibre pendant la majeure partie de la semaine, Ether ne cessait de se renforcer.

La crypto-monnaie n ° 2 continue de battre de nouveaux sommets sans précédent, avec le dernier record de 2879,75 $ établi samedi.

Dans l’ensemble, 2021 s’annonce comme une année cruciale pour la blockchain Ethereum alors que la mise à jour Eth2 tant attendue prend forme. Le réseau est configuré pour se séparer de son algorithme de consensus de preuve de travail et passer à la preuve de participation, qui est configurée pour réduire les coûts et économiser l’énergie.

Avec 330 milliards de dollars , La capitalisation boursière d’Ether a désormais dépassé les géants de l’industrie comme Procter & Gamble et PayPal, sans parler du platine. L’actif numérique est également à deux pas de surperformer The Walt Disney Company et Bank of America.

Tesla réalise d’énormes bénéfices grâce à la vente de Bitcoin au premier trimestre

Tesla a vendu une partie de ses avoirs Bitcoin au premier trimestre, réalisant un profit de 101 millions de dollars par conséquent.

Le constructeur de véhicules électriques a annoncé qu’il avait acquis pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin en février, et cette vente représente environ 10% de sa réserve cryptographique.

Crypto Twitter n’a pas réagi gentiment à la nouvelle, le comédien Dave Portnoy accusant Elon Musk de profiter d’une bombe et d’un dépotoir conçu par ses déclarations publiques soutenant BTC.

Musk a rejeté ces affirmations et a déclaré qu’il n’avait vendu aucun des leur Bitcoin Il a également expliqué que Tesla avait exécuté cette transaction “essentiellement pour démontrer la liquidité de Bitcoin comme alternative au maintien de la trésorerie au bilan”.

Pendant ce temps, Musk a continué à défendre Dogecoin sur son compte Twitter, devant lui en tant qu’animateur de Saturday Night Live le 8 mai.

Coinbase offre aux clients la possibilité d’acheter des crypto-monnaies à l’aide de PayPal

Cette semaine, il y a eu un certain nombre de jalons en ce qui concerne la simplification du processus d’achat de crypto-monnaie … et son utilisation comme méthode de paiement.

Coinbase a annoncé que les utilisateurs aux États-Unis pourront désormais acheter des actifs numériques à l’aide de cartes de débit et de comptes bancaires liés à leurs profils PayPal, ce qui leur donnera une plus grande variété d’actifs numériques que les offres PayPal.

Pendant ce temps, l’échange rival Gemini a annoncé son partenariat avec Mastercard pour lancer une carte de crédit qui permettra aux détenteurs de crypto-monnaie de dépenser des actifs numériques et de recevoir des remises en argent sous forme de Bitcoin.

Ailleurs, Binance a annoncé le lancement de sa propre place de marché NFT en juin, avec une catégorie «Premium Event» conçue pour attirer les grandes entreprises.

Oui, si vous avez faim , Les restaurants de fruits de mer de Bubba Gump Shrimp commenceront à accepter le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies dans les 90 prochains jours.

The Giving Block lance «Crypto Giving Pledge» pour accroître les efforts de don

Une plateforme de don cryptographique de premier plan a lancé une nouvelle initiative conçue pour aider le secteur des actifs numériques à devenir le plus caritatif au monde.

The Giving Block a lancé un «Crypto Giving Pledge» qui encourage les investisseurs à engager au moins 1% de leurs avoirs dans des œuvres caritatives chaque année et demande aux entreprises de cet espace de contribuer 1% de leurs revenus à des causes.

Les utilisateurs peuvent rejoindre l’initiative de manière anonyme et sans avoir à révéler leurs contributions. Si tout le monde dans la cryptographie faisait don de 1% de ses participations à des organismes de bienfaisance, ils pourraient collecter 20 milliards de dollars.

En plus de collecter des fonds pour “des causes étonnantes qui nécessitent un soutien critique”, le co-fondateur de l’organisation affirme également que cela pourrait effacer le fardeau fiscal des crypto-monnaies pour les donateurs et “mettre fin à l’idée que les crypto-monnaies sont mauvaises”.

Gagnants et perdants

À la fin de la semaine, Bitcoin est à 57 380,31 $ , Ether à 2 880,41 $ et XRP à 1,56 USD . La capitalisation boursière totale est 2 212 553 216 270 $ .

Parmi les 100 meilleures crypto-monnaies, les trois meilleurs gagnants altcoin de la semaine sont Fantom , Polygone Oui OK B . Le seul perdant altcoin est Zèle .

Pour en savoir plus sur les prix de la cryptographie, assurez-vous de lire l’analyse de marché de Cointelegraph.

Citations les plus mémorables

«Après le procès en cours, Ripple sera rendu public. Le PDG actuel veut faire cela. Chris veut faire ça. “

Yoshitaka kitao , PDG de SBI Group

“Facebook a acheté 0 bitcoins pour un prix total de 0 $ dans le cadre d’un mouvement stratégique d’entreprise pour s’amuser à être pauvre.”

Texan Hodl

“Si vous avez vendu #Bitcoin parce que Facebook n’en a pas acheté au premier trimestre et que vous pensez également être GMI, j’ai de mauvaises nouvelles pour vous.”

Travis Kling , PDG d’Ikigai

“HMRC soupçonne qu’une quantité croissante de richesses cachées lui échappe les doigts grâce à la montée en puissance des crypto-monnaies.”

David Jones , réalisateur de UHY Hacker Young

“Avec l’analyse de la blockchain, ce que nous disons encore et encore, c’est que toute cette activité est sur ce registre pour toujours, et si vous avez fait quelque chose de mal il y a 10 ans, vous pouvez être pris et arrêté pour cela aujourd’hui.”

Sarah Meiklejohn , informaticien

“Au lieu d’investir dans les crypto-monnaies, je souhaite me concentrer sur les technologies extrêmes de prolongation de la vie, car si vous mourez, vous ne pourrez plus profiter de votre vie.”

Roger See , fondateur de Bitcoin.com

“Ce récent rallye de la capitalisation boursière Altcoin est beaucoup plus marqué que le rallye post-retracement en février.”

Rekt Capital

Prédiction de la semaine

Ether sera toujours deuxième derrière Bitcoin, déclare Kevin O’Leary de Shark Tank

Malgré le renforcement de l’ETH contre BTC cette semaine, la star de Shark Tank, Kevin O’Leary, pense toujours que Bitcoin continuera à occuper la première place du classement crypto.

S’adressant à CNBC, il a déclaré: “Bitcoin sera toujours de l’or, Ethereum sera toujours de l’argent.”

La star de Shark Tank a déclaré qu’il possédait une crypto-monnaie depuis 2017 et le mois dernier, il a annoncé qu’il allouerait 3% de son portefeuille à Bitcoin.

Cependant, il a précédemment qualifié les actifs numériques de «crypto junk» et Bitcoin de «pas une vraie monnaie».

FUD de la semaine

Les hacks et exploits DeFi totalisent 285 millions de dollars depuis 2019, rapporte Messari

La popularité croissante de la finance décentralisée depuis 2019 a fait du segment de marché émergent une cible pour les pirates et les spéculateurs opportunistes.

La société de recherche Crypto Messari affirme que les protocoles DeFi ont perdu plus de 284 millions de dollars en piratages et autres attaques d’exploit depuis 2019.

Près de la moitié des hacks DeFi couverts dans le rapport de Messari étaient des attaques de prêt flash, tandis que d’autres ont profité de failles temporaires dans les flux de tarification d’Oracle.

Le comté du New Jersey réalise un profit de 250% sur les crypto-monnaies saisies en 2018

Les procureurs américains ont vendu les crypto-monnaies qu’ils ont saisies en 2018.

Les actifs numériques, saisis lors d’une crise de drogue, étaient initialement évalués à 57 000 dollars. Trois ans plus tard, ils ont généré un bénéfice de 141 000 $ .

Le procureur du comté de Monmouth, Christopher Gramiccioni, a déclaré que le comté était la première agence au niveau de l’État à achever la confiscation et la liquidation des actifs de crypto-monnaie.

“Cela servira de modèle efficace pour les services répressifs des États sur le marché de la cryptographie, un endroit où nous pouvons nous attendre à ce que les produits de la criminalité restent cachés”, a-t-il ajouté.

Binance pourrait faire face à de lourdes amendes pour les jetons d’actions, prévient le régulateur allemand

Les tentatives de Binance pour combler le fossé entre les marchés traditionnels et l’espace de la crypto-monnaie par le biais de jetons d’actions fractionnaires ont attiré l’attention du régulateur financier allemand.

BaFin a averti que le plus grand échange de crypto-monnaies au monde pourrait faire face à de lourdes amendes pour le lancement de jetons de suivi de sécurité sans prospectus investisseur attaché.

Binance a lancé lundi des jetons de partage fractionnés pour Apple, MicroStrategy et Microsoft, en ajoutant aux jetons Coinbase et Tesla.

L’échange a déclaré à Cointelegraph: «Binance prend ses obligations de conformité très au sérieux et s’engage à suivre les exigences des régulateurs locaux partout où nous opérons. Nous travaillerons avec les régulateurs pour répondre à toutes leurs questions. “

