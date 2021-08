Hodling Ethereum? Voici comment et où miser votre ETH ⋆ Crypto new media

Le sentiment général dans le paysage de la crypto-monnaie au cours de la semaine dernière a été celui d’une anticipation bouillonnante, le réseau Ethereum subissant enfin son hard fork à Londres, qui comprend des réformes du marché des frais de transaction, grâce à EIP-1559.

Londres est la dernière d’une série de mises à niveau qui font partie de la transition mesurée d’Ethereum de son modèle de consensus de preuve de travail original à un modèle de preuve de participation baptisé Ethereum 2.0.

Sur Eth2, les détenteurs de jetons qui détiennent au moins 32 Ether (ETH) peuvent exploiter un nœud de validation et vérifier les transactions sur le réseau. Avec le prix actuel de l’Ether se négociant à près de 2 700 $, cela place le coût d’entrée de l’exécution d’un nœud de validation Eth2 à 86 400 $ – un prix trop élevé pour la plupart des participants au marché.

Pour aider à lutter contre ce problème, plusieurs options – y compris les pools de jalonnement et le jalonnement d’échange centralisé – ont émergé pour offrir à tous les détenteurs de jetons Ether la possibilité de gagner un rendement sur leurs jetons.

Voici un aperçu de certaines des meilleures options actuellement disponibles pour les détenteurs d’éther.

Piscine

Une autre option disponible pour les détenteurs d’Ether qui souhaitent miser leurs jetons tout en pouvant également accéder à leurs capitaux propres est Lido, une solution de staking liquide pour Ethereum.

Les protocoles de jalonnement liquide permettent aux utilisateurs de gagner des récompenses de jalonnement sans verrouiller les actifs ni maintenir l’infrastructure de jalonnement.

Grâce à la plate-forme Lido, les utilisateurs peuvent miser leur Ether sans dépôt minimum requis, avec un TAP actuel de 5,4% après déduction des frais de récompense de mise. En échange de l’Ether jalonné, les utilisateurs reçoivent du stETH, qui peut être librement déplacé et échangé à volonté.

Valeur totale verrouillée sur le protocole Lido. Source : DeFi Lama

Selon les données de DeFi Llama, Lido est actuellement le pool de jalonnement Ethereum le mieux classé et le onzième plus grand protocole de financement décentralisé (DeFi) en valeur totale verrouillée, avec une valeur de 3,26 milliards de dollars actuellement verrouillée dans le protocole Lido.

Une proposition visant à répertorier bETH (wrapped stETH on Terra) en garantie de @anchor_protocol a été soumise️ Cela permettra aux utilisateurs d’emprunter des UST contre des garanties ETH jalonnées et de gagner des récompenses d’extraction de liquidités en utilisant les prêts garantis d’Anchor.https://t.co/ThQrW9PGyc pic.twitter.com/C1DGLhqQZL — Lido (@LidoFinance) 2 août 2021

Les capacités de jalonnement liquide de Lido sont actuellement en train de se développer, grâce à une initiative de la communauté du protocole Anchor pour répertorier bETH – une forme enveloppée de stETH sur la blockchain Terra – en tant que forme de garantie sur la plate-forme Anchor, ce qui permettra Les utilisateurs d’ancrage pour emprunter TerraUSD (UST) contre leur garantie Ether jalonnée ainsi que pour gagner des récompenses d’extraction de liquidités.

StakeWise

StakeWise est un service de jalonnement Eth2 dont l’objectif est d’aider les utilisateurs à obtenir le rendement le plus élevé possible sur leurs exploitations grâce à la combinaison du jalonnement, de l’agriculture de rendement, des frais bas et d’une structure tokenomique unique qui permet le jalonnement composé.

Nous venons de publier une interface de composition des récompenses ETH2 Les utilisateurs de StakeWise peuvent désormais réinvestir directement à partir du tableau de bord et augmenter leur APY grâce à la composition mensuelle. Aucun autre protocole ne propose cela ☝️ pic.twitter.com/9iSJFCkqHG – StakeWise (@stakewise_io) 30 juillet 2021

Les parties intéressées peuvent déposer de l’Ether dans le contrat intelligent StakeWise et, en retour, recevoir sETH2, qui est un « Jalonnement ETH ». Les récompenses pour les actifs mis en jeu sont versées en rETH2, qui est « récompense ETH », et sETH2 et rETH2 peuvent être échangés selon un ratio de un pour un contre de l’Ether.

Ces actifs peuvent également être transférés vers n’importe quel portefeuille Ethereum ou échangés contre d’autres jetons, permettant aux détenteurs de jetons d’accéder aux capitaux propres détenus dans leur Ether jalonné tout en pouvant également gagner des récompenses de jalonnement.

Le protocole StakeWise permet à toute personne détenant au moins 0,001 ETH de participer au jalonnement via StakeWise Pool, tandis que les plus grands détenteurs de jetons avec au moins 32 ETH peuvent utiliser StakeWise Solo, un service de jalonnement non gardien où les utilisateurs fournissent la partie publique de leur clé de retrait et des blocs de 32 ETH pour StakeWise de créer et de gérer des validateurs en leur nom.

L’APR actuel offert pour le jalonnement sur le protocole StakeWise est de 5,64%. Il y a une commission de 10% pour les récompenses générées via StakeWise Pool, tandis que les utilisateurs de StakeWise Solo sont facturés des frais de 10 Dai par validateur et par mois.

Echanges centralisés

Pour les utilisateurs qui ne sont pas tout à fait au courant des tenants et aboutissants de la finance décentralisée – ou qui préfèrent simplement la voie de conservation plus traditionnelle – certains des principaux échanges centralisés de l’écosystème ont commencé à offrir des services de jalonnement Eth2 aux commerçants sur leurs plateformes.

Les principales options actuellement disponibles pour les utilisateurs aux États-Unis sont Coinbase et Kraken, respectivement les deuxième et quatrième bourses de crypto-monnaie classées au niveau mondial, selon le volume des transactions sur 24 heures.

Le principal inconvénient pour les utilisateurs qui souhaitent miser leur Ether en utilisant l’une de ces options est que leurs mises seront illiquides, ce qui signifie qu’ils ne pourront pas échanger leurs jetons ou accéder à la valeur qu’ils contiennent jusqu’à ce que le réseau Eth2 soit complètement lancé.

Kraken offre actuellement une récompense de mise annuelle de 5% à 7%, selon les règles du protocole Ethereum, et facture des frais administratifs de 15% sur toutes les récompenses reçues.

Nous avons atteint 800 000 ETH 2.0 jalonnés sur Kraken ! C’est plus de 1,8 milliard de dollars en ETH sécurisant la chaîne Beacon Depuis le lancement, nous avons distribué plus de 25 300 ETH (58 millions de dollars) en récompenses totales générées par nos clients qui jalonnent ETH 2.0. Mettez votre @Ethereum au travail https://t.co/K5waYvklKj pic.twitter.com/AR23ys6YNK – Échange Kraken (@krakenfx) 26 juillet 2021

L’APR actuel offert par Coinbase est de 5%, après déduction d’une commission de 25%. Bien que ni Kraken ni Coinbase n’offrent aucun type d’assurance sur l’éther jalonné, Coinbase a promis de couvrir toute perte qui se produirait si ses responsabilités de validateur n’étaient pas remplies.

Dans l’ensemble, les meilleures options de jalonnement disponibles pour les détenteurs d’Ether offrent une plage de TAP de 5 % à 7 % et facturent des frais de commission minimum compris entre 10 % et 25 %. Comparé au taux d’épargne inférieur à 1% offert par la plupart des banques sur une offre en dollars qui gonfle rapidement et perd de plus en plus de valeur de jour en jour, le jalonnement Ether pourrait bientôt devenir le compte d’épargne préféré et une source de revenus passifs pour les partisans de la crypto-monnaie.

