HoDooi.com déclare une collaboration NFT avec Blockchayn Labs Crypto new media

Le marché multi-chaînes pour les actifs NFT, HoDooi.com, a conclu un partenariat avec l’agence sportive basée sur NFT, Blockchayn Labs, pour vendre des collections NFT premium à des clients de premier plan à travers le monde. HoDooi.com est un forum de marché multi-chaînes renommé pour créer, acheter, vendre et revendre des collections NFT dans un écosystème décentralisé et sans autorisation sur la Binance Smart Chain. La plate-forme a sa crypto-monnaie native, qui est le jeton HOD. Le jeton HOD est utilisé pour effectuer des paiements et est associé au programme de récompenses et d’adhésion de la plateforme. Le jeton HOD est disponible sur PancakeSwap, Gate.io, BitMart Exchange et MEXC Exchange.

La principale agence sportive NFT, Blockchayn Labs, met en relation les fans de sport et les athlètes du monde entier en vendant la collection NFT et la technologie Blockchain. La plateforme de Blockchayn Labs travaille en association directe avec des sportifs de haut niveau pour la création et la sortie de leur collection NFT sur la Binance Smart Chain. Blockchayn Labs a récemment conclu des partenariats de haut niveau avec des athlètes vedettes comme Aleksander Usyk, Perisic, Chuck Liddell, Bryce Mitchell et Oscar Valdez. Grâce à ce partenariat, les athlètes peuvent lancer leurs collections exclusives NFT sur le vaste marché de HoDooi.com.

HoDooi.com a récemment lancé la collection premium NFT de Tyson Fury, le champion de boxe poids lourd de renommée mondiale. La collection NFT intitulée « Lineal by Tyson Fury » a battu le record de ventes NFT en générant un chiffre d’affaires de 987 000 $. Le jeton NFT de Tyson Fury porte l’illustration du champion de boxe avec une couronne sur la tête et les ceintures de championnat sur les épaules. HoDooi.com a également décidé de récompenser le gagnant de la vente NFT avec une peinture de cinq pieds sur cinq ainsi qu’une vidéo du champion de boxe félicitant le gagnant et une paire de gants de boxe signés par Tyson Fury.