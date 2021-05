Hoeness ferme la porte aux gros salaires: Kingsley Coman pourrait vraiment quitter le Bayern Munich maintenant

Tu te souviens quand les temps étaient bons? Tu te souviens quand les stades étaient pleins? Tu te souviens quand le Bayern Munich avait de l’argent? Oh, nous étions si verts à l’époque. Nous aurions pu acheter n’importe qui, leur donner tout ce qu’ils voulaient. À présent? Après le départ de David Alaba, le Bayern a du mal à prolonger Kingsley Coman.

Selon Sport1, Uli Hoeness a déclaré publiquement que le club ne bougerait pas sur des demandes salariales exorbitantes. Au sujet de Coman, il a déclaré: «Je ne peux que souligner que le joueur a encore un contrat de deux ans. Nous verrons tout le reste. Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic vont régler le problème. Ils ont le soutien du conseil de surveillance avec Herbert Hainer. Nous avons également bien géré l’affaire Alaba ensemble.

Évidemment, évoquer Alaba n’est pas de bon augure pour le séjour continu du Français au Bayern. Coman a récemment embauché Pini Zahavi pour être son agent, le même homme qui a essayé (et échoué) d’emmener Robert Lewandowski au Real Madrid, et a essayé (et a réussi) de faire sortir Alaba du club.

Il ressort clairement des rapports des médias que Coman veut plus d’argent, et il utilise l’énorme salaire de Leroy Sane comme référence. Malheureusement, la pandémie signifie que le Bayern n’a tout simplement plus ce genre d’argent pour circuler. Cela était évident dans la saga Alaba, dont Hoeness a parlé.

«Nous n’étions tout simplement pas prêts à payer le prix demandé pour lui [Alaba]», A déclaré l’ancien président du Bayern. Bien qu’il ne soit peut-être plus responsable, l’opinion de Hoeness pesait toujours au club. C’est la chose la plus proche d’une position officielle que nous aurons jamais.

«Ce sera également le cas à l’avenir», a-t-il poursuivi. «Si des prix appelés ne peuvent pas être affichés, il n’y aura pas de prolongation de contrat avec le FC Bayern. J’ai le sentiment que les aspects commerciaux ne sont pas suffisamment pris en compte par certains journalistes. »

De toute évidence, si vous êtes Kingsley Coman, vous faites vos valises après avoir entendu cela. Manchester United et Chelsea seraient tous deux intéressés par le Français, et il pourrait rapporter jusqu’à 60 millions d’euros sur le marché libre. Nous nous souviendrons toujours de Coman pour son but en finale de la Ligue des champions l’année dernière, mais peut-être que le moment est venu de le vendre.