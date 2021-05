Hoffenheim a battu le Hertha Berlin 2-1

22/05/2021 à 17:43 CEST

le Hoffenheim a gagné 2-1 à Hertha Berlin ce samedi lors de la dernière journée de Bundesliga, terminant son temps dans la compétition par une victoire. le Hoffenheim Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Arminia Bielefeld. Pour sa part, Hertha Berlin a récolté un nul nul contre le Eau de Cologne, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Les locaux, en fin de match, étaient à la onzième place du classement, tandis que le Hertha Berlin il est resté à la quatorzième place.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière favorable pour les Bleu et Blanc, qui ont profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Vladimir Darida. Après cela, la première période s’est terminée avec un score de 0-1.

La seconde mi-temps a commencé positivement pour lui Hoffenheim, qui a mis les tables à travers un peu de Sargis Adamyan quelques minutes après la reprise du jeu, plus précisément à la 49e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de Sinsheim d’augmenter le score, qui a réussi à revenir grâce à un but de Andrej Kramaric juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90. Enfin, le match s’est terminé par un 2-1 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Hoffenheim qui sont entrés dans le jeu étaient Sébastien Rudy, Georginio rutter Oui Marco John remplacer Diadie samassekou, Robert Skov Oui Ryan Sessegnon, tandis que les changements dans le Hertha Ils étaient Santiago Ascacíbar, Dodi lukebakio, Daishawn Redan, Marton Dardai Oui Jonas Dirkner, qui est entré pour remplacer Eduard abaisser, Jessic Ngankam, Mathew Leckie, Niklas Stark Oui Sami Khedira.

le Hoffenheim occupait la onzième place du tableau de qualification avec 43 points après la dispute de ce duel de la dernière journée de Bundesliga, tandis que le Hertha il a été placé en quatorzième position avec 35 points.

Fiche techniqueHoffenheim:Philipp Pentke, Pavel Kaderabek, Stefan Posch, Kevin Vogt, Ryan Sessegnon (Marco John, min 69), Andrej Kramaric, Florian Grillitsch, Diadie Samassekou (Sebastian Rudy, min 63), Robert Skov (Georginio Rutter, min 64) , Sargis Adamyan et Ihlas BebouHertha Berlin:Alexander Schwolow, Peter Pekarik, Niklas Stark (Marton Dardai, min.64), Dedryck Boyata, Marvin Plattenhardt, Mathew Leckie (Daishawn Redan, min.59), Sami Khedira (Jonas Dirkner, min.75), Eduard Lowen (Santiago Ascacíbar) , min.46), Vladimir Darida, Nemanja Radonjic et Jessic Ngankam (Dodi Lukebakio, min.46)Stade:Prezero ArenaButs:Vladimir Darida (0-1, min.43), Sargis Adamyan (1-1, min.49) et Andrej Kramaric (2-1, min.90)