Hoffenheim – Barça (0-5) UWCL

17/11/2021

Le à 21h15 CET

Le Barça est déjà en quarts de finale ! Les Catalans ont dépassé un Hoffenheim qui a osé leur tenir tête en première mi-temps avec un énorme Tufekovic. Le gardien allemand a évité une plus grosse victoire mais les buts de Alexia, Des murs, Aitana, Torrejon et Crnogorcevic ils valaient la peine de signer et d’obtenir le billet pour la phase finale de l’UEFA Women’s Champions League.

HOF

FCB

Hoffenheim

Tufekovic, Specht, Bühler (Leimenstoll, 78′), Hagel, Naschenweng, Corley (Linder, 65′), Billa (De Caigny, 65′), Wienroither (Steinert, 65′), Brand, Feldkamp, ​​​​Dongus (Harsch , 71′)

Barça

Paños, Paredes (Pereira, 65′), Jana, Mapi León (Torrejón, 73′), Jenni Hermoso (Mariona, 58′), Alexia, Aitana (Pina, 58′), Leila (Melanie, 73′), Rolfö, Crnogorcevic, Engen

Buts

Alexia (0-1, p., 41′) ; Murs (0-2, 53′) ; Aitana (0-3, 57′) ; Torrejon (0-4, 89′); Crnogorcevic (0-5, 92′)

Incidents

Match correspondant à la quatrième journée de la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League. Dietmar-Hopp-Stadion

Égalité initiale

Promis Gabor Gallai que son équipe chercherait à être fidèle à son jeu associatif face à un Barça qui ne lui laissait pas d’options à Johan Cruyff. Et c’est ainsi que le match a commencé au stade de Dietmar Hopp. Avec Hoffenheim construisant par derrière et osant la haute pression à la sortie du ballon du Barça. Le premier coup du match était justement pour les Allemands. Essayé Vienne mais il a envoyé le ballon.

Les minutes passèrent et celles de Giráldez. Les Allemands étaient enfermés derrière. je cherchais Crnogorcevic ses coéquipières avec leurs multiples centres de l’aile droite mais n’ont pas pu trouver d’espaces ou de finishers. Hoffenheim a réussi à ouvrir le score. Il est resté Hagel seul devant Chiffons mais il a cherché à surprendre avec un tir lointain qui est devenu très large. Pas un coup entre les trois couleurs dans les vingt premières minutes.

Puis le danger du Barça a commencé à arriver et le grand « coupable » a été Rolfö, qui occupait également la position de « 9 » lorsqu’il était nécessaire à la vente aux enchères. Ce sont les occasions les plus claires qui ont été contrecarrées par un impérial Tufekovic. Ils étaient également sur le point de faire le premier Aitana, Jenni et Alexia. Et c’est justement le capitaine qui, après avoir reçu une faute à l’intérieur de la surface, a parfaitement transformé un penalty pour marquer le premier avant la pause.

Pluie de buts

Hoffenheim est sorti plus tendu en seconde période et a été encore meilleur au cours des sept premières minutes. Mais un en-tête de Irène Paredès à la sortie d’un corner pour marquer le deuxième pour le Barça a mis fin à l’euphorie des Allemands. Connexion centrale. Centre Mapi Léon le coup de pied de coin et le basque est entré à tous pour mettre la terre au milieu. ceux de Gabor Gallai et le Barça en a profité pour attaquer avec son « mode rouleau compresseur » habituel. Évité Tufekovic les deux de Rolfö, qui rêverait du gardien allemand ce soir-là à cause des buts frustrés. Il n’a pas fallu longtemps aux Catalans pour marquer le troisième. L’auteur était Aitana après une passe de la mort du Suédois à reculons.

ceux de Giráldez, qui avaient déjà le contrôle absolu du parti et se savaient être les gagnants. Il profita du technicien pour faire des changements et réapparut marionne après blessure. Les îles Baléares ont montré une grande connexion avec Rolfö et tous deux ont joué dans les actions les plus dangereuses de la deuxième partie. Mais encore une fois, la main de Tufekovic. « Déjà vu » constant sur le terrain. Le Suédois a finalement marqué mais n’a pas atteint le tableau d’affichage. l’a annulé Martincic.

Et quand il a semblé que l’électronique n’allait pas bouger, le Barça a eu le temps d’en faire deux de plus. Premier, Torrejon, après un grand centre de Claudia Pina; alors, Crnogorcevic après l’assistance de l’omniprésent Rolfö. Main en Allemagne et ticket pour les quarts de finale pour un Barça qui attend déjà un rival.