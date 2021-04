Hoffenheim bat le Borussia Mönchengladbach 3-2

21/04/2021 à 22:37 CEST

le Hoffenheim a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-2 contre lui Mönchengladbach ce mercredi dans le Prezero Arena. le Hoffenheim est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le RB Leipzig. Pour sa part, Borussia Mönchengladbach a remporté dans leur stade 4-0 leur dernier match du tournoi contre les Eintracht Francfort. Après le résultat obtenu, l’ensemble de Sinsheim est onzième, tandis que le Mönchengladbach il est septième à la fin du match.

Le jeu a commencé de manière positive pour lui Borussia Mönchengladbach, qui a ouvert le score au moyen d’un but de Plaidoyer d’Alassane à la 25e minute. Ensuite, l’équipe visiteuse a marqué à nouveau, se distançant par un but de Valentino Lazaro juste avant le coup de sifflet final, précisément à 45 ans, concluant la première période par un 0-2 à la lumière.

La seconde moitié du match a commencé à lui faire face Hoffenheim, qui a coupé la différence avec un but de Andrej Kramaric quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la minute 48. Après cela, une autre occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale à la minute 60 avec un but de Ihlas Bebou. L’équipe de Sinsheim s’est jointe à nouveau, revenant grâce à un nouvel objectif de Andrej Kramaric, réalisant ainsi un doublé à la 65e minute, terminant ainsi le match avec un résultat de 3-2.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Hoffenheim qui sont entrés dans le jeu étaient Sargis Adamyan, Haavard Nordtveit Oui Melayro Bogarde remplacer Robert Skov, Christoph Baumgartner Oui Andrej Kramaric, tandis que les changements dans le Mönchengladbach Ils étaient Loup de Hannes, Poussoir Breel, Denis Zakaria, Patrick Herrmann et Ibrahima Traoré, qui est entré pour remplacer Marcus Thuram, Plaidoyer d’Alassane, Ramy Bensebaini, Christoph Kramer Oui Stefan Lainer.

Dans le match, l’arbitre a averti l’équipe locale avec seulement trois cartons jaunes. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Florian Grillitsch, Stefan Posch Oui Pavel Kaderabek.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match de la 30e journée, le Hoffenheim classé onzième, tandis que le Mönchengladbach est septième.

Le lendemain de la compétition, le Hoffenheim jouera contre lui SC Fribourg à la maison, tandis que le Borussia Mönchengladbach affrontera dans sa querelle contre le Arminia Bielefeld.

Fiche techniqueHoffenheim:Tobias Sippel, Stefan Lainer, Matthias Ginter, Nico Elvedi, Ramy Bensebaini, Valentino Lazaro, Florian Neuhaus, Christoph Kramer, Jonas Hofmann, Marcus Thuram et Alassane PleaBorussia Mönchengladbach:Oliver Baumann, Pavel Kaderabek, Stefan Posch, Chris Richards, Ryan Sessegnon, Andrej Kramaric, Florian Grillitsch, Diadie Samassekou, Ihlas Bebou, Robert Skov et Christoph BaumgartnerStade:Prezero ArenaButs:Alassane Plea (0-1, min.25), Valentino Lazaro (0-2, min.45), Andrej Kramaric (1-2, min.48), Ihlas Bebou (2-2, min.60) et Andrej Kramaric (3-2, min. 65)