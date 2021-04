Hoffenheim demande au prêteur du Bayern Munich Chris Richards de rester plus longtemps

Chris Richards, jeune du Bayern Munich et défenseur de l’USMNT, se comporte de manière sensationnelle à Hoffenheim lors de sa mission de prêt. Selon un rapport, Achtzehn99 souhaite vivement que l’Américain de 21 ans reste plus longtemps.

Par botteur, Hoffenheim envisage d’essayer de convaincre Richards et le Bayern Munich de prolonger la mission de prêt ou même pour Sebastian Hoeneß de faire venir le défenseur central de manière permanente:

TSG 1899 Hoffenheim souhaite conserver plus longtemps le prêt de Chris Richards. En hiver, l’entraîneur Sebastian Hoeneß a poussé le prêt de l’homme de Munich parce qu’il connaissait le potentiel de son ancien protégé. Le joueur de 21 ans a été rapidement fixé et a justifié la confiance à l’exception de quelques oscillations. Jusqu’à présent, toutes les parties en ont bénéficié. Mais TSG veut faire plus et étendre le projet au-delà de l’été. L’idée est de prêter encore plus longtemps à l’américano-américain (contrat à Munich jusqu’en 2023), voire de le signer.