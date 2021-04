Hoffenheim et Bayer Leverkusen concluent leur confrontation à la Prezero Arena sans buts (0-0)

12/04/2021 à 22:32 CEST

Le match joué ce lundi dans le Prezero Arena et qui a fait face au Hoffenheim et à Leverkusen s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Hoffenheim est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le FC Augsbourg par un score de 2-1, cumulant un total de trois défaites consécutives dans la compétition. Quant à l’équipe visiteuse, le Bayer Leverkusen il a remporté dans son fief 2-1 son dernier match du tournoi contre le Schalke 04. Après le match, l’équipe locale a pris la douzième place, tandis que le Leverkusen il est resté à la sixième place à la fin du match.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 0-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Hoffenheim a donné accès à Andrej Kramaric, Georginio rutter Oui Haavard Nordtveit pour Sébastien Rudy, Robert Skov Oui Kevin Akpoguma, Pendant ce temps, il Leverkusen a donné accès à Patrik Schick, Personne Amiri, Jérémie Frimpong Oui Léon Bailey pour Lucas Alario, Florian Wirtz, Kerem Demirbay Oui Moussa Diaby.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs avec un carton jaune, un pour les locaux et un pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Christoph Baumgartner et par les visiteurs de Wendell.

Après cette égalité à la fin du match, le Hoffenheim il s’est classé douzième du tableau avec 31 points. Pour sa part, Bayer Leverkusen avec ce point, il a obtenu la sixième place avec 44 points, occupant une place d’accès à la Ligue Europa en fin de match.

Le lendemain, l’équipe de Sinsheim jouera à l’extérieur contre le RB Leipzig, Pendant ce temps, il Bayer Leverkusen cherchera la victoire dans son stade devant lui Eau de Cologne.

Fiche techniqueHoffenheim:Lucas Hradecky, Tin Jedvaj, Sven Bender, Edmond Tapsoba, Wendell, Exequiel Palacios, Charles Aránguiz, Florian Wirtz, Moussa Diaby, Kerem Demirbay et Lucas AlarioBayer Leverkusen:Oliver Baumann, Kevin Akpoguma, Chris Richards, Stefan Posch, Pavel Kaderabek, Sebastian Rudy, Florian Grillitsch, Ryan Sessegnon, Christoph Baumgartner, Ihlas Bebou et Robert SkovStade:Prezero ArenaButs:0-0