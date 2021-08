Hoffenheim et Union Berlin concluent leur match de championnat par un nul (2-2)

22/08/2021 à 17h31 CEST

Le Hoffenheim et le Union Berlin ex aequo à deux dans le match disputé ce dimanche dans le Arène de Prezero. Le Hoffenheim est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir gagné à domicile par un score de 0-4 à FC Augsbourg. Du côté des visiteurs, le Union Berlin a dû se contenter d’un match nul à un contre le Bayer Leverkusen. Après le tableau d’affichage, l’équipe de Sinsheim est deuxième après la fin du match, tandis que le Union Berlin est onzième.

La première équipe à marquer a été l’équipe d’acier, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Niko Giesselmann À la 10e minute, cependant, l’équipe de Sinsheim a mis les tableaux à 1-1 grâce à un but de Kevin Akpoguma à 14 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, réalisant le retour grâce au but de Jacob Bruun Larsen à la 30e minute. Union Berlin à travers un peu de Taiwo Awoniyi peu avant la fin, plus précisément en 47, terminant la première mi-temps avec un 2-2 à la lumière.

En deuxième période, les deux Hoffenheim et le Union Berlin Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (2-2).

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Hoffenheim a donné accès à Sargis Adamian, rutter Georginio, Mijat Gacinovic et Diadie Samassekou pour Jacob Bruun Larsen, Munas Dabbur, Christoph Baumgartner et Sébastien Rudy, Pendant ce temps, il Union Berlin a donné le feu vert à Levin Oztunali, Christophe Trimmel, Andreas Voglsammer et Cédric Teuchert pour Marcus ingvartsen, Niko Giesselmann, Taiwo Awoniyi et Genki Haraguchi.

Au cours des 90 minutes du jeu, un total de quatre cartes ont été vues. Par le Hoffenheim l’arbitre sanctionné de jaune pour Diadie Samassekou, tandis que dans l’équipe d’acier, il a réprimandé Rani Khedira et Marvin friedrich et avec du rouge à Marvin friedrich (2 jaunes).

Avec ce résultat, le Hoffenheim il reste quatre points et le Union Berlin avec un côlon.

Le lendemain, l’équipe de Sinsheim jouera à l’extérieur contre le Borussia Dortmund, Pendant ce temps, il Union Berlin Il cherchera le triomphe dans son fief devant le Borussia Mönchengladbach.

Fiche techniqueHoffenheim :Andreas Luthe, Paul Jaeckel, Robin Knoche, Marvin Friedrich, Genki Haraguchi, Julian Ryerson, Niko Giesselmann, Rani Khedira, Marcus Ingvartsen, Max Kruse et Taiwo AwoniyiUnion Berlin :Oliver Baumann, Kevin Akpoguma, Kevin Vogt, Stefan Posch, David Raum, Christoph Baumgartner, Sebastian Rudy, Angelo Stiller, Jacob Bruun Larsen, Munas Dabbur et Andrej KramaricStade:Arène de PrezeroButs:Niko Giesselmann (0-1, min. 10), Kevin Akpoguma (1-1, min. 14), Jacob Bruun Larsen (2-1, min. 30) et Taiwo Awoniyi (2-2, min. 47)