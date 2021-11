Hoffenheim – FC Barcelone UWCL

16/11/2021

« Une équipe forte à domicile qui veut avoir l’initiative ». C’est ce que le FC Barcelone attend d’un Hoffenheim qui n’a pas réussi à tirer sur le Johan Cruyff mais reste invaincu à domicile cette saison. Jonatan Giráldez et Fridolina Rolfö elles ont parlé aux médias avant de disputer la quatrième journée de la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League en Allemagne.

Giráldez : « Vouloir avoir la possession n’est pas négociable »

« Dans leur domaine, ils essaieront de dominer sous la pression », a prédit l’entraîneur. « Avec les précédents que nous avons vus avec le Bayern ou avec Wolfsburg, ils veulent toujours avoir l’initiative, quel que soit le rival qu’ils affrontent« Sur le match de la semaine dernière au Johan Cruyff, Giráldez Il a reconnu que « sans le ballon, nous nous attendions peut-être à une pression un peu plus élevée ; ils ont essayé au début mais avaient aussi moins d’options à montrer dans leur jeu associatif », mais « qu’ils n’ont pas réussi à tirer au but était aussi notre mérite pour le grand tâche défensive que nous avons accomplie ».

L’homme de Vigo a souligné que, malgré le fait de devoir changer de position pour faire face aux pertes, « nous ne verrons pas de grands changements dans l’approche; nous devons choisir le rôle de chaque joueur où il peut le plus développer ses vertus ». Et il a ajouté que, dans le cas de Jenni Belle, que cette saison se joue plus en salle que ‘9’, « leur position idéale est juste au-dessus de la ligne de front des milieux de terrain mais derrière les attaquants; Il a une grande capacité à contrôler le ballon, à recevoir entre les lignes, à donner la dernière passe et aussi à atteindre la surface, car il a beaucoup de buts. Nous apprenons que c’est dans cette position de ‘6’ qu’il développe son meilleur football. »

Rolfö : « Je me sens très à l’aise dans l’équipe »

Pour Fridolina Rolfö, le Dietmar-Hopp-Stadion est déjà un terrain familier. Après quelques années en Allemagne avant de rejoindre le Barça, l’attaquant sait bien ce que le rival peut faire pousser à domicile, où il reste invaincu cette saison : « ça va être un match difficile, c’est une équipe très physique qui joue bienOn a la confiance du dernier match mais on affronte aussi le duel avec respect pour eux. »

L’attaquant, qui connaît une adaptation rapide dans l’équipe du Barça, a reconnu que « j’ai différents postes où je peux jouer, à la fois comme ailier et sur les ailes, et Je pense que j’aide l’équipe avec ma force physique et ma jambe gauche. ». La Suédoise a avoué qu’elle se sent « très à l’aise dans l’équipe » et qu’elle veut le montrer ce mercredi.