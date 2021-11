Hoffenheim : un match à savourer

11/10/2021 à 06h30 CET

« Ce n’est pas le type d’adversaire auquel nous sommes habitués. ». La phrase, de Jonatan Giráldez dans l’avant-première du match d’aujourd’hui, résume ce que l’on peut trouver dans le duel entre le Barça et Hoffenheim, correspondant à la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine. Et est-ce que l’équipe allemande n’est pas le rival classique qui viendra à Barcelone pour enfermer. Tout le contraire. C’est une équipe audacieuse, avec un caractère offensif marqué et capable de gagner et de tenir tête à des équipes comme Wolfsburg, qu’ils ont battu cette saison.

«Normalement, nous jouons contre des adversaires qui sont bloqués derrière. Quand on se mesure à des équipes qui veulent avoir l’initiative, il faut être le plus solidaire possible et savoir quand on peut attaquer rapidement et quand on doit se donner plus de temps pour s’organiser sans perdre le contrôle », a-t-il analysé. Giráldez.

Le Vigo aura les pertes notables de Hansen, Marionne et Bruna, en dehors de Faucon. « Nous voulons être une équipe moins prévisible et plus nous avons de ressources pour tester, plus ce sera difficile pour les rivaux », a reconnu l’entraîneur. Cependant, il a supposé qu’avoir « les joueurs assommés & rdquor; n’ont plus cette option pour essayer. Même ainsi, Giráldez convoquera l’équipe de jeunes Ona Baradad, dans ce qui sera les débuts du jeune joueur de seulement 17 ans.

Le Barça compte ses matchs comme des victoires en Ligue des champions, donc une troisième victoire signifierait faire un pas de géant pour sceller la qualification pour les quarts de finale. « Nous sommes une équipe gagnante et nous voulons toujours la victoire, même si c’est un match amical ou qu’il n’y a rien en jeu », a expliqué Jonatan Giráldez lorsqu’on lui a demandé comment une équipe qui gagne tout est motivée. « Il y a toujours des choses à améliorer, même si lorsque vous gagnez, il est difficile de le voir. Nous avons encaissé des buts sur coups de pied arrêtés et nous y travaillons & rdquor;, a-t-il détaillé.

Hoffenheim, quant à lui, vient à Johan Cruyff sachant que ce sera difficile contre « la meilleure équipe du monde en ce moment & rdquor;, comme l’a souligné leur entraîneur Gabor Gallai et que, par conséquent, son équipe essaierait d’avoir » un possession élevée, profitez du moment où le Barça est sur la défensive et défendez et attaquez. On a vu des possibilités de faire des dégâts », a souligné le sélectionneur allemand, qui a souligné qu’Hoffenheim devrait « savoir jouer sans ballon et défendre sur toutes les lignes » s’ils veulent avoir des options. Les Allemands, avec trois points, a montré qu’ils sont capables de racler comme ils l’ont fait contre le Danois Koge (5-0), mais aussi qu’ils peuvent tomber en chute comme cela s’est produit contre Arsenal (4-0).