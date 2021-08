Hoffenheim veut le prêt de Chris Richards, mais le Bayern Munich préférerait le vendre définitivement

Selon le podcast «Meine Bayern Woche» de Florian Plettenberg, le TSG Hoffenheim souhaite ramener Chris Richards à Sinsheim pour un autre prêt. Au contraire, le Bayern Munich préférerait vendre Richards de manière permanente, ce que Hoffenheim ne peut pas financièrement balancer.

Idéalement, le Bayern voudrait vendre Richards pour environ 10 millions d’euros, mais il pourrait avoir du mal à trouver un prétendant approprié en Bundesliga avec le paysage financier actuel de la ligue. Pour cette raison, ils espèrent en interne qu’ils pourraient éventuellement trouver un prétendant quelque part en Angleterre, où le climat financier est un peu meilleur qu’il ne l’est dans le DFL et le DFB.

Hoffenheim est déterminé à signer Chris Richards, mais uniquement en prêt et non de façon permanente. Pendant ce temps, le Bayern préférerait vendre le joueur pour environ 10 millions d’euros et espère un prétendant potentiel d’Angleterre, le seul marché où il y a de l’argent [Podcast Meine Bayern-Woche, @Plettigoal] pic.twitter.com/lEias1fYw4 – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 13 août 2021

Pour le Bayern, cela pourrait s’avérer être une situation potentiellement gênante. D’une part, ils pourraient avoir du mal à trouver un prétendant en Angleterre pour Richards, et ils feraient face à la même perspective d’essayer de trouver une vente permanente au sein de la Bundesliga. Après un prêt solide avec Hoffenheim pour le Rückrunde la saison dernière, il n’est pas surprenant que Sebastian Hoeneß souhaite que Richards revienne pour un autre prêt. S’il devait à nouveau être prêté et continuer à bien performer, sa valeur marchande pourrait augmenter et le Bayern pourrait explorer le marché à fond à ce stade, mais rien ne garantit que ce serait le cas et constitue donc un peu un risque financier.

De plus, le Bayern manque actuellement de profondeur défensive. Alphonso Davies vient de se remettre d’une blessure à la cheville, Lucas Hernandez est toujours absent, la nouvelle recrue Omar Richards est blessée et Benjamin Pavard s’est blessé à l’entraînement cette semaine. Julian Nagelsmann aura besoin de toute la profondeur supplémentaire en défense qu’il peut obtenir, et garder Chris Richards, au moins jusqu’à la fenêtre de transfert d’hiver, est quelque chose que le nouveau manager du Bayern doit vraiment considérer. Tactiquement, Richards peut jouer soit à l’arrière droit, soit à l’arrière central, comme il l’a montré lors de son prêt à Hoffenheim la saison dernière, il peut donc être très utile pour Nagelsmann cette saison si une solution de vente est trouvée dans un proche avenir.