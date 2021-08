Hoffenheim veut toujours Chris Richards du Bayern Munich alors que Julian Nagelsmann réfléchit à la meilleure façon de gérer la liste

Selon un rapport de kicker (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), l’avenir immédiat du défenseur du Bayern Munich Chris Richards est toujours en suspens car Julian Nagelsmann n’a pas encore pris sa décision s’il a besoin de l’Américain sur son tableau de profondeur pour cette saison.

La décision de Nagelsmann pourrait être retardée car le club fait face aux blessures de Lucas Hernandez et Alphonso Davies. Selon le rapport, Hoffenheim cherche toujours à ramener l’impressionnant joueur de 21 ans, qui a connu une deuxième moitié de saison extrêmement solide en Bundesliga tout en jouant pour Die Kraichgauer.

Même avec les blessures relativement graves de Hernandez et Davies – et la maladie mineure que Niklas Süle a contractée la semaine dernière – le Bayern Munich a une profondeur assez incroyable sur sa ligne de fond. En plus de Richards, Dayot Upamecano, Tanguy Nianzou, Benjamin Pavard, Josip Stanisic, Omar Richards et Bouna Sarr devraient tous concourir pour le temps de jeu avec les Bavarois blessés susmentionnés.

De plus, Jamie Lawrence et Bright Arrey-Mbi ont fait forte impression sur le campus, tandis que Lars Lukas Mai est un autre espoir solide, qui est en prêt avec le Werder Brême.

De toute évidence, le Bayern Munich a fait un très bon travail en évaluant les perspectives défensives au cours des dernières années. En fin de compte, cependant, Nagelsmann devra décider si Chris Richards pourrait bénéficier davantage d’une saison de temps de jeu régulier avec Hoffenheim ou si sa présence est trop précieuse pour la profondeur de l’équipe au Bayern Munich.