Hoffenheim vs Barcelone, Ligue des champions féminine : score final 0-5, le Barça Femení passe à la phase à élimination directe avec une victoire dominante

Barcelone est officiellement qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions féminine et a prolongé sa séquence de victoires consécutives à 14 matchs pour commencer la saison grâce à une victoire 5-0 sur Hoffenheim lors de son quatrième match de la phase de groupes. Tout comme il l’a fait contre ce même adversaire la semaine dernière, le Barça a attaqué et attaqué et aurait facilement pu être à deux chiffres, mais n’a dû se contenter que d’une marge de cinq buts pour rester parfait et passer à la phase à élimination directe.

PREMIÈRE MOITIÉ

Hoffenheim a été étonnamment excellent pour débuter le match, pressant le Barça très haut sur le terrain avec beaucoup d’intensité et poussant les visiteurs dans des situations difficiles à l’arrière. La pression de l’équipe locale a duré environ 10 minutes, mais ils n’ont pas pu se créer d’occasions significatives et le Barça a lentement mais sûrement commencé à dominer.

Après les 20 minutes, cependant, tout était Femení : les Blaugrana ont épinglé les Allemands et ont commencé à bombarder la surface de Hoffenheim attaque après attaque, créant des occasions à travers le sol et les airs, et Fridolina Rolfö a eu trois grosses occasions mais a été impossible de convertir.

Alexia Putellas qui avait commencé tranquillement a finalement commencé à imposer sa volonté, et à la fin de la mi-temps, le capitaine était absolument injouable. Putellas a obtenu un penalty lorsqu’elle a été plaquée à l’intérieur de la surface par Wienroither, et l’a marqué avec facilité pour donner aux visiteurs une avance méritée.

À la mi-temps, le Barça n’avait qu’un but d’avance alors qu’il méritait beaucoup plus, et on pouvait parier qu’ils allaient continuer à attaquer pour marquer plus en seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

La dernière période a été complètement dominée par le Barça, qui a encore intensifié sa pression et a marqué deux buts avant la 60e minute pour mettre le résultat hors de tout doute : d’abord, Irene Paredes a marqué un corner de Mapi León pour porter le score à 2-0. , et une belle séquence de passes sur l’aile gauche s’est terminée par une passe décisive de Rolfö et une belle finition d’Aitana Bonmatí.

Le Barça a continué à attaquer dans la dernière demi-heure et a eu au moins six occasions réelles de marquer, mais une combinaison de mauvaises finitions et d’excellents arrêts du gardien de Hoffenheim Tufekovic n’a pas permis au Barça d’augmenter son avance.

Mais Femení n’arrêtera tout simplement pas d’attaquer et a marqué deux autres buts dans les dernières secondes : un centre parfait de Clauda Pina a trouvé la tête de Marta Torrejón pour porter le score à 4-0, et après avoir récupéré le ballon dans la surface d’Hoffenheim en appuyant haut sur un coup de pied de but à la 92e minute, Rolfö a donné une touche à Crnogorcevic et le Barça a marqué cinq dans la nuit.

Le coup de sifflet final est venu confirmer l’inévitable : les champions d’Europe accèdent aux quarts de finale et seront favoris contre l’équipe qu’ils affronteront alors. Et la domination de la phase de groupes continue : quatre matchs, quatre victoires, quatre excellentes performances et la saison parfaite continue. Quelle équipe.

Hoffenheim: Tufekovic ; Wienroither, Bühler, Specht, Naschenweng ; Feldkamp, ​​Dongus, Hagel ; Corley, Billa, Marque

Objectifs : Aucun

Barcelone: Panos; Jana, Paredes (Pereira 65′), Mapi (Mélanie 73′), Leila (Marta 73′) ; Aitana (Pina 58′), Engen, Alexia ; Crnogorcevic, Hermoso (Mariona 58′), Rolfö

Buts : Alexia (pen 41′), Paredes (53′), Aitana (57′), Marta (89′), Crnogorcevic (90+2′)