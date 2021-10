Hofmann marque son premier but dans la LNH, les Blue Jackets battent Dallas 4-1

Gregory Hofmann a marqué son premier but dans la LNH et ajouté une mention d’aide, menant les Blue Jackets de Columbus à une victoire de 4-1 contre les Stars de Dallas, lundi soir.

Oliver Bjorkstrand a ajouté un but et sa 100e passe décisive en carrière, et Zach Werenski a inscrit un but et une passe décisive alors que Columbus a gagné pour la deuxième fois en trois matchs. Alexandre Texier a marqué dans un filet vide.

Tyler Seguin a marqué pour les Stars.

Elvis Merzlikins a arrêté 31 tirs et est invaincu en quatre départs cette saison. Il a repoussé un barrage de tirs et a dégagé la zone avec un coup sûr confiant, réalisant une offre de blanchissage dans les trois dernières minutes du match.

« Je pense que nous avons eu un match solide jusqu’au bout, a déclaré l’entraîneur des Blue Jackets Brad Larsen. « Elvis a été bon tout le long. Nous avons eu des contributions de tout le monde. »

Bjorkstrand a placé Columbus au tableau tôt, prenant une passe de Jack Roslovic et Hofmann à 5:53 de la première période et battant Braden Holtby dans la course pour son troisième but et son huitième point, le meilleur de l’équipe.

Bjorkstrand a trois matchs multipoints cette saison.

« Jusqu’à ce que nous décidions de mettre en avant notre meilleur match, ce qui signifie une préparation et un jeu avec passion et compétitivité, voici à quoi cela ressemblera », a déclaré Rick Bowness, qui a entraîné son 100e avec les Stars. « Vous pouvez dire que la passion et la compétitivité n’étaient tout simplement pas là. Les grands écarts entre nos attaquants et notre défense, et quand cela se produit, vous jouez lentement et vous êtes généralement surmené. »

Les Jackets semblaient avoir une avance de 2-0 à 7:17 de la seconde, mais le tir de Cole Sillinger n’a pas été jugé complètement à travers la ligne de but.

Hofmann a porté la marque à 2-0 et a soulevé la foule locale avec son premier but dans la LNH à 10:39 de la deuxième, un tir sur une passe de Bjorkstrand.

« C’était une super soirée, une soirée très spéciale », a déclaré Hofmann. « Je pensais que je pourrais peut-être marquer en première période. C’est arrivé en deuxième période. C’était un bon travail de Bjorky. J’ai pu terminer. C’était vraiment bien. »

Columbus a pris une avance de 3-0 sur le but de Werenski à 5:14 de la troisième, redirigeant un tir de Sean Kuraly et donnant à Kuraly son premier point depuis qu’il a rejoint son équipe de ville natale de Boston.

« Je pense que si nous ne regardons que le match de ce soir, ils ont simplement travaillé plus fort que nous. C’était à peu près tout », a déclaré l’ailier Jamie Benn. « Ils avaient beaucoup de jeunes gars là-bas qui travaillaient tout simplement, mais nous ne voulions pas égaler ce soir pour une raison quelconque. »

Seguin a porté la marque à 3-1 à 17:41 de la troisième après que Holtby ait été retiré pour un patineur supplémentaire.

Un filet vide de Texier à 18:11 a porté l’avance de Columbus à 4-1.

Holtby, qui a effectué son cinquième départ en six matchs, a stoppé 22 tirs dans la défaite.

DIFFUSER LA RICHESSE

Les Blue Jackets ont enregistré 11 buts record de joueurs cette saison, tandis que 17 patineurs sur 20 ont inscrit au moins un point.

VIVE LE KLING

Le défenseur John Klingberg est revenu dans l’alignement des Stars pour la première fois depuis qu’il a subi une torsion à la jambe lors du match d’ouverture de la saison le 14 octobre contre les Rangers de New York. Il a enregistré plus de 20 minutes de temps de glace.

RETOUR À LA MAISON

Les Stars, qui ont été l’équipe visiteuse pour cinq de leurs six derniers matchs, retournent à la maison pour leurs deux prochains matchs pour affronter Vegas et Ottawa avant de se lancer dans un swing de trois matchs sur la côte ouest.

SUIVANT

Dallas : accueille Vegas mercredi

Columbus : visite les Rangers de New York vendredi.