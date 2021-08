Hogwarts Legacy pour PS5 : date de sortie, gameplay et tout ce que vous devez savoir

Le RPG de longue date Harry Potter est réel, et il nous ramène dans le monde sorcier d’il y a des siècles, bien avant que Harry et ses amis ne parviennent à la célèbre école. Poudlard Legacy a été officiellement dévoilé lors d’une vitrine PlayStation, nous pouvions donc nous attendre à des accords marketing avec la plate-forme de Sony. Si vous recherchez des informations sur son gameplay, son histoire, sa date de sortie et même l’implication de JK Rowling, vous êtes au bon endroit.

Qu’est-ce que l’héritage de Poudlard ?

Poudlard Legacy est un RPG en monde ouvert se déroulant à la fin des années 1800 qui vous permet de personnaliser votre propre personnage dans l’univers Harry Potter. Warner Bros dit que les joueurs peuvent « fabriquer des potions, maîtriser le lancement de sorts et améliorer les talents », entre autres. À en juger par la bande-annonce, il semble que l’une des façons d’apprendre de nouveaux sorts et potions soit d’aller dans différentes classes.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Il est clair que Warner Bros. veut que ce soit votre aventure. Poudlard Legacy vous plongera dans le monde des sorciers comme jamais auparavant dans un jeu vidéo. Son nom, Hogwarts Legacy, fait référence à l’héritage que les joueurs créeront en fréquentant l’école et en combattant les sorciers noirs. Comment Warner Bros. gérera le conflit entre vous et la création d’un héritage auquel personne dans les livres ou les films ne fait jamais référence, mais c’est un piège dans lequel tombent de nombreuses IP sous licence.

Histoire et cadre de l’héritage de Poudlard

Source : WB Games (capture d’écran)

Le jeu se déroule vers la fin des années 1800 à Poudlard, bien que Warner Bros. ait révélé que nous visiterions à la fois des emplacements nouveaux et anciens. Les joueurs jouent le rôle d’un étudiant qui a la capacité de percevoir la magie ancienne et détient la clé d’un secret qui peut « déchirer le monde sorcier ». Le choix jouant un rôle majeur dans le jeu, les joueurs peuvent décider s’ils veulent protéger ce secret ou l’utiliser pour le mal.

La bande-annonce laissait entendre qu’il y avait un monde beaucoup plus vaste en dehors de Poudlard, et nous avons brièvement vu Pré-au-Lard, ce qui signifie que nous ferons quelques voyages dans le village en dehors de l’école. Nous pourrons également explorer des parties de la forêt interdite. Heureusement, Aragog et sa progéniture ne sont pas encore nés, mais je suis sûr que de nombreuses menaces vous attendent. La forêt interdite est connue pour abriter des strophes, des loups-garous, des licornes, des centaures et bien d’autres espèces.

Avalanche, le développeur derrière Poudlard Legacy, assure qu’il s’agit d’une histoire totalement originale. Parce qu’il se déroule avant que les livres n’aient lieu, nous ne verrons pas beaucoup de personnages que nous connaissons. Dumbledore a fréquenté Poudlard à la fin des années 1800, il y a donc une petite chance qu’il apparaisse en fonction de l’année où ce jeu a lieu.

Le gameplay de l’héritage de Poudlard

Source : WB Games (capture d’écran)

La bande-annonce de révélation nous a donné un petit avant-goût de ce à quoi ressemblera le gameplay, et il semble que ce soit à la troisième personne. Selon Warner Bros., voici quelques-unes des choses que les joueurs pourront faire :

Choisissez leur maison Maîtrisez de puissants sorts Perfectionnez vos compétences de combat Préparez des potions Apprivoisez des bêtes fantastiques

Une FAQ semble indiquer des choix de dialogue dans le jeu, ou du moins des choix à faire concernant certaines missions. “Les joueurs rencontreront également des missions et des scénarios qui mettront au défi leur moralité et détermineront ce qu’ils représentent”, peut-on lire.

Dès la première bande-annonce, il semble également qu’il y aura des résolutions d’énigmes impliquées dans nos quêtes.

L’héritage de Poudlard JK Rowling est-il impliqué ?

Source : WB Games (capture d’écran)

JK Rowling vomit des commentaires transphobes en ligne depuis plusieurs mois maintenant, allant jusqu’à écrire un livre entier basé sur un stéréotype transphobe nocif – et carrément faux. Pour cette raison, de nombreux fans de Harry Potter se sont éloignés de la série et se sont mis en quatre pour acheter des articles sur le thème de Harry Potter qui ne la soutiennent pas ou ne remplissent pas son portefeuille. C’est une conversation en évolution dans la communauté.

Lorsque l’héritage de Poudlard a été annoncé, beaucoup se sont demandé si JK Rowling était attaché au projet de quelque manière que ce soit. La réponse courte est non. La réponse longue est compliquée.

Par jeux WB :

JK Rowling n’est pas directement impliquée dans la création du jeu, cependant, son extraordinaire corpus d’écriture est à la base de tous les projets du monde sorcier. Ce n’est pas une nouvelle histoire de JK Rowling.

Cela ne veut pas dire qu’elle ne gagnera pas d’argent avec ça, cependant. L’IP de Harry Potter est ostensiblement la sienne, et elle a été concédée sous licence en partenariat avec Warner Bros. Il est presque certain qu’elle tirera des redevances du jeu si elle n’était pas payée d’avance pour commencer.

En fin de compte, c’est à vous de décider où vous placez votre argent. Alors que JK Rowling est intrinsèquement liée à l’univers, le monde de Harry Potter et son influence sont tellement plus grands qu’elle. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur ce qu’il faut faire ici.

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don au National Center for Transgender Equality, GLAAD, Mermaids, Transgender Legal Defence & Education Fund et à un certain nombre d’autres organisations caritatives et organisations pour soutenir les personnes transgenres.

Hogwarts Legacy Date de sortie et plateformes

Source : WB Games (capture d’écran)

Poudlard Legacy sortira en 2022 pour PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.

Warner Bros. n’a pas révélé s’il comportera des améliorations sur PS5 ou Xbox Series X, telles que le ray-tracing ou la prise en charge 4K à 60FPS, mais il y a de fortes chances qu’il soit beaucoup plus beau et fonctionne bien sur les machines de nouvelle génération.