Hoichoi entre dans sa cinquième année d’exploitation avec 20 spectacles originaux

Pour augmenter encore sa base d’utilisateurs, la plate-forme a lancé une campagne de marketing à travers le Bengale avec un accent particulier sur le support hors domicile (OOH).

La plate-forme régionale de streaming vidéo hoichoi prévoit de lancer 20 nouveaux spectacles originaux cette saison des fêtes, portant sa bibliothèque de contenu original à 100 spectacles d’ici la fin de 2020. En se concentrant sur la qualité et la quantité de ses utilisateurs, hoichoi affirme avoir doublé son investissement dans l’acquisition de contenu. . « Alors que sur OTT, l’audience des fêtes de fin d’année ne fait pas vraiment un gros trou, nous avons vu nos taux de renouvellement augmenter pendant Durga Pujo. De plus, en raison de covid et de notre solide liste de contenus, nous avons maintenant plusieurs mois qui se traduisent par des mois de renouvellement pour nous, a déclaré Vishnu Mohta, co-fondateur, hoichoi, à BrandWagon Online.

hoichoi affirme avoir vu sa durée de visionnage globale et ses utilisateurs actifs mensuels augmenter de deux fois et son audience de contenu a augmenté de quatre fois, non seulement en Inde mais aussi au Bangladesh au cours de la dernière année. Pour augmenter encore sa base d’utilisateurs, la plate-forme a lancé une campagne de marketing à travers le Bengale avec un accent particulier sur le support hors domicile (OOH). Selon Mohta, les campagnes hors ligne de l’entreprise concernent principalement l’image de marque, tandis que la campagne en ligne est centrée sur le contenu disponible sur hoichoi et tirera parti des deux supports pour leur campagne. «Sur les plateformes traditionnelles, nous investissons massivement dans l’OOH au Bengale, car pendant Pujo, les gens sont dans la rue, soit pour rendre visite à leur famille, soit pour aller aux pandals. De plus, beaucoup de gens viennent à Calcutta pendant cette période et nous voulons tirer parti de l’augmentation de la fréquentation pour communiquer avec un public plus large. Par conséquent, nous mettrons en place de nombreuses bannières et thésaurisation autour de Kolkata pour mettre en avant notre proposition de marque », a-t-il ajouté.

Disponible dans le monde entier, hoichoi révèle que si les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada sont les grands marchés internationaux de la plate-forme simplement en raison de la forte pénétration de l’OTT, cette année, le Moyen-Orient et le Bangladesh sont devenus de grands marchés cibles pour les hoichoi. « En raison de notre contenu bengali, le Bangladesh est un grand marché pour nous. Et le Moyen-Orient aussi simplement à cause des travailleurs migrants bengalis et bangladais », a souligné Mohta. La plate-forme prévoit de produire sept-neuf émissions originales au Bangladesh pour l’année 2022. Selon la société, le marché international représente 40 % des revenus d’abonnement direct de hoichoi.

Avec l’augmentation de l’audience viennent les problèmes de paiements. Pour Mohta, le marché du Moyen-Orient ainsi que les marchés indiens de niveau 2 et 3 ont été confrontés à des problèmes de renouvellement car les téléspectateurs ne disposent pas de cartes de crédit/débit. Pour améliorer l’expérience client, hoichoi s’est associé à des entreprises de télécommunications sous la forme d’offres groupées en Inde et de services de recharge mobile au Moyen-Orient pour les clients afin de faciliter le processus de renouvellement. «Notre objectif est d’aller en profondeur et d’aller plus loin. Pour cela, nous avons une équipe qui est en pourparlers avec des centres de recharge mobiles à travers le pays et rend possible le renouvellement des abonnements à partir d’eux. Nous prévoyons également d’introduire des codes QR à la télévision, en OOH et en numérique via lesquels les téléspectateurs peuvent renouveler leurs abonnements », a expliqué Mohta.

hoichoi a lancé cette année une section freemium avec de nouvelles émissions diffusées dans ce segment que le public peut regarder gratuitement sans aucune publicité. Jusqu’à présent, hoichoi a publié deux spectacles dans cette section en collaboration avec des marques de bijoux, à savoir Turu Love avec Senco Gold and Diamonds et Subharambha avec PC Chandra Jewellers.

Lire aussi : Amazon Prime Video entre dans l’espace de distribution de contenu ; lance Prime Video Channels

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.