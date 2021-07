Højbjerg, moteur du Danemark

01/07/2021 à 18:21 CEST

Pierre-Emile Højbjerg est le moteur du Danemark, l’une des sensations de ce Championnat d’Europe. Irremplaçable au centre du terrain, touche à la pression et deuxième meilleur assistant jusqu’à présent de ce tournoi. Un incontournable de l’équipe nationale danoise l’année dernière après s’être installé dans le football britannique, où il a développé un autre passe-temps : le compagnon.

Lorsque le footballeur danois descend du bus de l’équipe nationale pour entrer dans le stade, il est courant de le voir avec un thermos de mate sous le bras et une ampoule électrique. Une image commune chez les joueurs argentins, uruguayens et paraguayens, mais une rareté dans le football scandinave.

“J’ai commencé il y a trois ans, quand j’étais à Southampton”, a avoué ce jeudi en conférence de presse le joueur, qui a pris l’habitude de plusieurs collègues du Cône Sud qu’il avait dans le club anglais. Højbjerg boit du maté pendant la semaine et toujours avant les matchs. « J’aime ça, ça a bon goût », explique-t-il.

Cette coutume a été maintenue à Tottenham, où il est arrivé cette saison, et où il est courant que plusieurs joueurs se retrouvent pour boire du maté. “Nous nous sommes retrouvés avec Lamela, Lo Celso, Llorís… C’est très sympa”dit le joueur, conscient de l’importance culturelle du maté dans son pays d’origine.

Avec l’arrivée de Kasper Hjulmand il y a un an comme entraîneur-chef, Højbjerg, qui aura 26 ans dans un mois, s’est imposé comme un titulaire au milieu de terrain. Idem à Tottenham, où il était cette année le joueur de Premier League avec le plus de minutes (3 420).

Son Eurocup jusqu’à présent a été remarquable: départ des quatre matchs, celui avec le plus de minutes (360) disputé au Danemark avec le défenseur central Christensen et l’arrière latéral Mæhle ; le second qui parcourt le plus de kilomètres de l’équipe, et a délivré trois passes décisives au but, une marque que seul le Suisse Zuber (4) surpasse.

La seule taupe a été le penalty manqué lors du premier match contre la Finlande, un match marqué par le problème cardiaque de Christian Eriksen et que le Danemark a terminé plusieurs heures après son début et en état de choc.

Son grand tournoi est la confirmation d’un joueur qui a connu des débuts brillants il y a huit ans, mais qui a ensuite vécu des moments difficiles, également sur le plan personnel.

Capturé par le Bayern Munich à l’âge de 17 ans pour leurs catégories inférieures, il a rapidement fait ses débuts en équipe première. Mais un an plus tard sa vie semblait s’effondrer: d’abord, une blessure grave au pied ; À trois semaines, son père a été diagnostiqué avec un cancer de l’estomac avec un très mauvais pronostic.

Højbjerg s’est effondré. Mais le Bayern l’a aidé à déplacer son père en Allemagne et à lui faire soigner. Et cela lui a apporté un soutien émotionnel. Surtout, son entraîneur, Pep Guardiola.

“Il m’a appelé et m’a dit qu’il avait entendu parler de mon père et qu’il était vraiment désolé. Nous nous sommes assis pour parler. Et soudain j’ai commencé à pleurer et je lui ai dit que j’avais peur, je ne savais pas quoi faire”, révélé il y a quelques années à la télévision publique danoise DR.

Guardiola lui a conseillé de rester proche de ses proches même si cela pouvait affecter son travail. “Et puis il s’est mis à pleurer et ne savait pas quoi dire d’autre”, a déclaré le joueur, à qui l’entraîneur a promis d’être toujours à sa disposition.

Højbjerg a fait ses débuts en équipe nationale tôt, à l’âge de 19 ans, lors d’un match amical contre la Suède, deux mois après la mort de son père. Bientôt, un appareil a été fabriqué pour Morten Olsen. En juin 2015, après avoir battu la Serbie 2-0 lors d’un match de qualification pour le championnat d’Europe, le joueur a fondu en larmes d’émotion devant les caméras de télévision.

Puis il est prêté à Schalke 04. L’année suivante, le Bayern le vend à Southampton, où il connaît des débuts difficiles. En équipe nationale, le Norvégien & angst; ge Hareide a rapidement cessé de compter sur lui et a disparu des formations pendant près de trois ans, jusqu’à ce qu’il le récupère coïncidant avec sa renaissance dans l’équipe anglaise.

Avec Hjulmand, admirateur reconnu de Guardiola, il est devenu irremplaçable. Sur l’un de ses poignets, il tatoue depuis longtemps un message que son père lui répétait toujours en utilisant le surnom qu’il avait enfant : “Bliv tu vois, Pilou !” (Allez, Pilou).