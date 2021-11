Hola de nuevo ! Honorer 50 qué trae que tanto nos sorprende?

En la mitología griega, el fénix es un ave de larga vida que se regenera de las cenizas de su predecesor. En el mundo de los smartphones lo habíamos visto casi todo, pero nunca un renacer tan sorprendente como el de HONOR. Hay que recordar que esta marca se hizo totalmente independiente el 17 de noviembre de 2020. Desde entonces, una de las marcas más frescas y atrevidas del mercado, estaba preparando su resurgir y vaya si lo ha hecho. Un an después de aquel anuncio, HONOR ha presentado su primer flagship con la llegada del HONOR 50 al que no le falta de nada.

Estamos en un mercado saturado de marcas y modelos, pero HONOR supo labrarse su propio camino. Ha tenido que pasar un año, tiempo en el que muchos de sus fans han echado de menos la marca y sus lanzamientos, pero el HONOR 50 llega para conquistar a los amanes del vídeo y la fotografía móvil, con un diseño y prestaciones que respiran la palabra « premium » por los cuatro costados.

HONOR 50, nacido para grabar

HONOR sigue siendo una marca perfecta para los amantes de la fotografía y la grabación de vídeo, como demuestra el HONOR 50. Vivimos en una época frenética en la que todo debe ser capturado y subido rápidamente a nuestras redes sociales. Pero eso no significa que no podamos capturar los mejores momentsos con todos detalles y de manera espectacular.

Ya ha quedado demostrado en muchas ocasiones que los megapíxeles no son todo. Lo que realmente importa es el resultado final y las herramientas que tenemos a nuestro alcance para que un vídeo ou una foto resulten como esperamos. Para lograrlo, el

HONOR 50 viene a revolucionar la creación de contenido desde el móvil. Además de integrar una caméra principale avec capteur poderoso de 108 mégapixels, cuenta también con une solución de video que permite crear y editar video como nunca antes.

Alucinando con el «multividéo»

Ahora, no solo se trata de grabar vídeo, sino de hacerlo aprovechando todos los sensores y posibilidades de camara que ofrece el HONOR 50. De esta forma, la grabación multivídeo supone un paso de gigante en l’évolución de la fotografía con smartphone. Permite cambiar los diferentes modos de grabación en una misma toma. La capture de plusieurs vidéos brinda muchas plus posibilidades para la edición posterior.

Par exemple, podremos grabar un video y cambiar entre las cámaras delantera y traseras para que no se te escape ningún instante. Este modo permite que veamos la grabación con la alternancia de las tomas o unidas en un solo video donde veremos las dos tomas al mismo tiempo. Pero más impresionante si cabe es la grabación simultánea de la cámara principal y su zoom 6x con el sensor gran angular. Al funcionar a la vez, podremos capturarlo todo independientemente de lo cerca o lejos que esté. La grabación multivídeo permite también grabar vídeo a cámara rápida (velocidad 2x o 4x) ya cámara lenta (velocidad 0,5x).

Selfies de grande calidad

Le capteur selfie del HONOR 50 est également supposé de la qualité et des fonctions. Estamos hablando de una cámara de 32 MP avec modo gran angular, que permite selfies grupales plus amplios para no dejar a nadie fuera. Además, gracias a su procesado de imagen, los selfies lucirán espectaculares incluso en condiciones de baja luminosidad. Para lograr esto último, la cámara integra el algoritmo Super Night, que se utiliza para realizar selfies con luz tenue. Gracias a su reducción de ruido y brillo conseguiremos resultados nocturnos con gran detalle.

Cargando à la vélocité du rayon

Otra de las grandes ventajas del HONOR 50 es que integra una generosa batería de 4.300 mAh que además es compatible con Carga rápida SuperCharge de 66W. Esto puede que no nos diga nada, pero sobre el papel, no tendremos que preocuparnos por el tiempo de carga ya que podremos tener el 70% de la batería cargada en solo 20 minutes, llegando al 100% en 45 minutes.

Tampoco podemos pasar por alto el diseño del dispositivo, destacando su cuádruple curvatura, que lo hace un terminal ergonómico y muy cómodo. Además, es increíblemente ligero, tan sólo pesa 175g y para que todos los contenidos se vean con la calidad que merecen, dispone de una pantalla curva OLED de 6,57 pouces y 1,07 billones de colores, con lo que evitaremos el escalonado de los colores cuando estemos viendo cualquier tipo de vídeo.

El nuevo HONOR 50 viene equipado avec un seul de los últimos procesadores de Qualcomm: el Snapdragon 778G, por lo que estamos hablando de un dispositivo dual Sim 5G con una excelente cobertura gracias a su compatibilité avec WIFI 6. Además de podremos descargar e instalar cualquier aplicación disponible para Android. Este chip viene acompañado de opciones de 6 u 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno.

