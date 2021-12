Holaluz rachète la filiale espagnole de Bulb et favorise son expansion

24/12/2021 à 10h52 CET

David Page

Bonjour Luz a annoncé il y a quelques mois son intention d’accélérer sa croissance sur le marché espagnol de l’énergie par des achats. Vient maintenant la première de ces opérations avec l’absorption de Bulb Energy Spain, filiale d’une des compagnies d’électricité britanniques qui a fait faillite à la suite de la crise énergétique actuelle.

Avec l’acquisition, Holaluz reprendra le portefeuille de 23 000 clients de Bulb sur le marché espagnol, majoritairement sur le segment domestique, et les ajoutera aux 378 200 clients que le groupe possède déjà (données à fin septembre). « Bulb Energy propose une énergie 100% verte, elle est numérique et elle s’adresse aux clients résidentiels. Tout cela fait de cette opération une alliance parfaite, franchissant une étape supplémentaire dans l’exécution de la stratégie de l’entreprise & rdquor ;, souligne le groupe dirigé par Carlota Pi.

L’entreprise a réalisé en novembre dernier une augmentation de capital pour un montant de 11,36 millions euros dans le but d’initier un plan de consolidation du secteur basé sur l’acquisition de distributeurs d’électricité en Espagne. Une stratégie qui porte déjà ses premiers fruits.

« La situation actuelle de volatilité des prix sur le marché de l’électricité, résultat de l’usure du modèle énergétique et environnemental actuel, a provoqué un déséquilibre mondial dans le secteur de l’énergie. Holaluz fait face au scénario de crise énergétique actuel à partir d’une situation d’avantage concurrentiel pour consolider sa position sur le marché grâce à un modèle commercial solide et dans le but clair d’offrir une solution durable à long terme pour la planète et l’ensemble de la société & rdquor ; , explique l’entreprise.

Holaluz est l’une des compagnies d’électricité indépendantes qui parviennent à augmenter fortement le nombre de clients sur un marché national (avec l’achat de Bulb, elle atteindra le niveau de 400 000 contrats de fourniture) et se concentre sur le renforcement de la dynamique d’autoconsommation. . Sous la devise de « La révolution sur les toits & rdquor;, l’entreprise est devenue un acteur de référence dans l’activité d’autoconsommation résidentielle, elle compte déjà 6 295 installations gérées.