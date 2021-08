“Hold On” de John Lennon en vedette dans “Regardez le son avec Mark Ronson”

Regardez The Sound avec Mark Ronson a été présenté en première sur Apple + et le premier épisode présente Mark et Sean Ono Lennon en train de déconner en studio avec celui de John Lennon chanson « Hold On », de son Bande Ono en plastique album.

L’épisode fascinant, qui explore l’histoire et les utilisations pour l’autoréglage, comprend Lady Gaga, Nick Rhodes de Duran Duran, T-Pain, King Princess, Ezra Koenig de Vampire Weekend et bien d’autres.

Compensant le style factuel du reste du programme, ce moment réconfortant de l’épisode 1 voit Sean Ono Lennon faire équipe avec Ronson dans son studio pour retravailler le morceau de 1970 de John Lennon, “Hold On”. Lorsque Lennon met la prise vocale originale dans le moteur d’harmonie, il note spécifiquement comment son père aurait chéri l’opportunité de jouer avec cette technologie. « Les Beatles et mon père, ils étaient toujours à la pointe de ce qui se passait », dit-il.

La série adhère à une structure intéressante car chaque épisode de Watch the Sound suit Ronson alors qu’il raconte les histoires inédites derrière la création musicale et les efforts que les producteurs et créateurs sont prêts à faire pour trouver le son parfait. Parlant avec Ronson de la musique en tant qu’intersection de l’art et de la technologie et de la façon dont cela a influencé leur travail, Lennon, Paul Mccartney, Questlove, Roi Princesse, Dave Grohl, Adrock et Mike D des Beastie Boys, Charli XCX et plus encore.

À la fin de chaque épisode, Ronson créera et dévoilera une pièce unique de musique originale en utilisant une technologie et des techniques révolutionnaires, notamment la réverbération, le synthé, l’autoréglage, les boîtes à rythmes, l’échantillonnage et la distorsion. Ces regards exclusifs sur le processus de Ronson sauront plaire à la fois aux fans du polymathe et aux musiciens en herbe.

Regardez le son avec Mark Ronson est produit par Tremolo Productions, avec Ronson, Mark Monroe, Jason Zeldes et Kim Rozenfeld en tant que producteurs exécutifs.

