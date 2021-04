Hold Up, Hey, The Voice vient d’ajouter le meilleur Mega Mentor à la saison 20

Alors qu’il est un artiste de rap, Snoop Dogg n’est pas étranger à la télévision. Il a fait des apparitions sur Epic Rap Battles of History, Wild n Out, Lip Sync Battle, Love & Hip Hop: Atlanta et Love & Hip Hop: Hollywood, entre autres. Les artistes de The Voice vont des plus jeunes aux plus âgés, de la country à la pop, et plus encore. Avec toute l’expérience de Snoop Dogg, il sera un formidable atout pour tout le monde. Et voir sa chimie avec les quatre entraîneurs sera aussi quelque chose à espérer!

The Voice est diffusé les lundis à 20 h HE / PT sur NBC!