Holder encourage les démocrates à manifester dans les rues et à se faire arrêter pour droit de vote

in

L’ancien procureur général des États-Unis, Eric Holder, a encouragé les démocrates à manifester en faveur du droit de vote en descendant dans la rue et en se faisant arrêter.

“Le pouvoir ne cède rien sans demande”, a déclaré Holder à Rachel Maddow de MSNBC jeudi soir. “Nous sous-estimons trop souvent le pouvoir que nous avons en tant que citoyens américains ordinaires en marchant, en protestant, en élevant nos voix. Si nous faisons entendre nos voix, si nous exigeons le genre de changement, le changement juste que nous recherchons, je pense que cela aidera dans le processus.”

LE SÉNAT PRÊTE À VOTER SUR LE DÉSIGNÉ JUDICIAIRE DE BIDEN ANTI-VOTER ID APRÈS L’AUDIENCE DE CONFIRMATION CONTENTIEUX

“Cela ne va probablement pas émouvoir les républicains”, a poursuivi Holder. “D’un autre côté, les démocrates vont devoir se dire : ‘est-ce que je veux être considéré comme la personne que James Eastland… ces gens d’avant, qui se sont opposés à l’adoption de [the] Projet de loi sur les droits civiques, est-ce que je veux avoir cela comme héritage ? » En éveillant la conscience des gens, en manifestant, en se faisant arrêter, en faisant les choses qui ont mis fin à la ségrégation.”

L’ancien procureur général a comparé la poussée démocrate actuelle pour lutter contre les lois visant à renforcer l’intégrité électorale à la lutte contre « l’apartheid américain » dans les années 1950.

« Si vous demandiez aux gens dans les années 1950, ‘pensez-vous que marcher, manifester va faire tomber un système d’apartheid américain ?’ Vous auriez probablement dit : « ça n’arrivera tout simplement pas ». Et nous ne devons pas perdre la foi en ce moment. Les citoyens peuvent faire un changement. Les citoyens doivent être dans la rue. Les citoyens doivent manifester, les citoyens doivent appeler les représentants pour exiger le temps du changement qui rendra ce pays plus représentatif, faire notre démocratie plus juste.

DEUX DÉMOCRATES DU TEXAS ARRÊTÉS PAR LA POLICE CAPITOL DANS UNE PROTESTATION POUR LES DROITS DE VOTE

Les démocrates de tout le pays ont repoussé les efforts des républicains pour renforcer les lois électorales, notamment au Texas et en Géorgie. Les républicains disent que cet effort vise à lutter contre la fraude électorale.

Le mois dernier, un groupe de législateurs démocrates du Texas a fui la capitale de l’État et s’est envolé pour Washington, DC, afin d’empêcher la législature de voter sur un projet de loi qui aurait rappelé certaines méthodes de vote mises en œuvre pendant la pandémie de coronavirus, y compris le vote au volant et vote du jour au lendemain.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En Géorgie plus tôt cette année, le président Joe Biden s’est joint à d’autres éminents démocrates pour appeler la Major League Baseball à déplacer son match des étoiles hors de l’État pour protester contre une loi sur l’intégrité électorale adoptée par les républicains. La ligue a finalement tenu compte des conseils et déplacé le jeu à Denver, Colorado.