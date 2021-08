Holder’s Digest, 15-21 août ⋆ Crypto nouveaux médias

Venir tous les samedis, Le résumé de Hodler vous aidera à suivre chaque actualité importante qui s’est produite cette semaine. Les meilleures (et les pires) citations, les points forts de l’adoption et de la réglementation, les principales pièces de monnaie, les prévisions et bien plus encore – une semaine sur Cointelegraph en un seul lien.

Les meilleures histoires cette semaine

Walmart recherche un chef de produit crypto pour piloter sa stratégie de monnaie numérique

Le 16 août, il a été signalé que le géant américain de la vente au détail Walmart recherchait un expert en cryptographie expérimenté capable de développer et de piloter une stratégie de monnaie numérique et une feuille de route produit pour l’entreprise.

Selon la liste d’emplois, Walmart est à la recherche d’une personne ayant des antécédents de direction et de développement d’entreprises. Ils veulent également avoir au moins 10 ans d’expérience dans la gestion de produits/programmes et la commercialisation de produits basés sur la technologie.

Idéalement, le candidat devrait également savoir une chose ou deux sur la crypto, la technologie blockchain.

Le futur chef de produit de la monnaie numérique et de la cryptographie de Walmart sera basé dans le siège social de la société à Bentonville, Arkansas.

L’équipe rétablit officiellement la Fondation Dogecoin après 6 ans



Il y a eu de bonnes nouvelles pour les fanatiques de Doge cette semaine alors que la Fondation Dogecoin a refait surface après plusieurs années de silence médiatique total.

Selon une annonce faite mardi, la fondation a déclaré qu’elle se rétablissait dans le but de soutenir la communauté Dogecoin aux yeux de feu (DOGE). La fondation a également déclaré qu’elle annoncerait de nouveaux projets axés sur l’encouragement de l’adoption de DOGE et la promotion de son utilité.

Le site Web du projet répertorie le co-fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin, le co-fondateur de Dogecoin Billy Markus et le développeur de Dogecoin Core Max Keller en tant que membres du conseil consultatif. En outre, les intérêts du PDG de Tesla et du promoteur du DOGE, Elon Musk, peuvent être pris en charge dans l’ombre via le PDG de Neuralink, Jared Birchall.

Il n’a pas encore été révélé si le fils du “tout-petit hodler” de Musk s’est chargé sur DOGE à la lumière de l’annonce.

Coinbase amasse un coffre de guerre de 4 milliards de dollars pour qu’il puisse survivre à «l’hiver crypto»



Coinbase, le premier échange de crypto aux États-Unis, a amassé un trésor de guerre en espèces d’une valeur de 4 milliards de dollars sur le dos de deux trimestres très productifs pour l’entreprise.

La société aurait prévu d’utiliser l’argent pour couvrir les coûts encourus par divers facteurs, notamment la conformité aux nouvelles réglementations édictées par la législature des États-Unis.

Coinbase a également annoncé son lancement officiel au Japon en partenariat avec le géant bancaire Mitsubishi UFJ Financial Group, tout en révélant son intention d’ajouter 500 millions de dollars de crypto à son bilan et d’investir 10 % de tous les bénéfices générés dans des actifs numériques à l’avenir.

Gagnants et perdants

En fin de semaine, Bitcoin est à 48 778 $, Éther à 3 282 $ et XRP à 1,28 $. La capitalisation boursière totale est de 2,09 billions de dollars, selon CoinMarketCap.

Parmi les 100 plus grandes crypto-monnaies, les trois principaux gagnants d’altcoins de la semaine sont Avalanche (AVAX) à 105,79%, Arweave (RA) à 96,17% et Audius (L’AUDIO) à 93,78 %.

Les trois principaux perdants de la semaine en altcoins sont DigiByte (DGB) à -5,06%, Celsius (CEL) à -4,44% et BitTorrent (BTT) à -3,81%.

Les citations les plus mémorables

« Poly Network n’a pas l’intention de tenir M. White Hat légalement responsable, car nous sommes convaincus que M. White Hat rendra rapidement le contrôle total des actifs à Poly Network et à ses utilisateurs. Comme nous l’avons indiqué dans les annonces précédentes et les messages cryptés qui ont été rendus publics, nous sommes reconnaissants pour la contribution exceptionnelle de M. White Hat aux améliorations de la sécurité de Poly Network.

L’équipe Poly Réseau

« Les législateurs et les régulateurs doivent travailler ensemble pour équilibrer correctement la protection de l’innovation avec toute nouvelle réglementation afin de garantir que le marché des actifs numériques prospère aux États-Unis. »

Glenn Thompson et Patrick McHenry, représentants américains

“La chose la plus importante qui puisse être faite aujourd’hui est de s’éloigner de l’idée que le vote par pièces est la seule forme légitime de décentralisation de la gouvernance.”

Vitalik Buterin, co-fondateur d’Ethereum

« Ici chez moi en Amérique, […] notre infrastructure de paiement est sans doute la pire de tous les pays développés au monde, et prend de plus en plus de retard, tandis que la Chine s’emploie avec détermination et hâte à construire une infrastructure qui fera du yuan numérique un challenger du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale.

David Marcus, co-créateur de Diem

“Ethereum surpasse Bitcoin, et on peut s’attendre à ce que cette tendance se poursuive pour le reste de 2021.”

Vert Nigel, PDG du groupe DeVere

« Tout tourne autour de DeFi. […] C’est le département du Trésor qui essaie de trouver un moyen d’obtenir la juridiction sur DeFi […] et également étendre sa surveillance sans mandat sur un système financier peer-to-peer. »

Jake Tchervinsky, avocat général chez Compound

“Franchement, en tant que l’un des premiers pilotes, nous avons sur la table la question du paiement des salaires aux employés du ministère de la Transformation numérique en hryvnia électronique.”

Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre d’Ukraine

« Il est important de se rappeler que lorsque nous examinons l’entreprise, l’arc à long terme de l’adoption des actifs numériques dans la cryptographie compte bien plus que les entreprises que nous construisons. »

Mike Novogratz, fondateur et PDG de Galaxy Digital

Prédiction de la semaine

La “crise de liquidité” d’Ethereum pourrait voir un nouveau record d’ETH avant Bitcoin – Analyste

Bitcoin, l’actif le plus important de l’industrie de la cryptographie par capitalisation boursière, et Ethereum (ETH), le deuxième actif en importance, ont tous deux enregistré des reprises de prix notables au cours des dernières semaines. Bien que BTC n’ait pas encore été dépassé en tant que meilleur chien de l’industrie de la cryptographie, l’ETH pourrait atteindre son propre prix record de près de 4 400 $ avant que BTC n’atteigne son niveau record de près de 65 000 $, selon les réflexions du PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju.

“Le $ ETH pourrait atteindre son plus haut niveau historique avant le $ BTC à long terme”, a tweeté Ju mercredi. “Le prix actuel en $ ETH est plus proche de l’ATH par rapport au $ BTC. Demande plus élevée, offre plus faible. La crise de liquidité côté vente de $ ETH s’intensifie encore, tandis que la réserve de change $ BTC a arrêté sa tendance à la baisse en mai. »

Vendredi, BTC a fluctué au-dessus de la barre des 48 000 $ et l’ETH s’est échangé au-dessus de 3 200 $ – qui, cependant, sont tous deux encore nettement en deçà de leurs sommets records.

FUD de la semaine

JPMorgan Chase aurait fermé les comptes bancaires de la société minière Bitcoin



Le 19 août, le géant bancaire américain JPMorgan Chase aurait bloqué toutes les activités de compte de la société minière Bitcoin Compass Mining.

Whit Gibbs, PDG de Compass Mining, s’est rendu sur Twitter pour partager la nouvelle :

« Criez à @Chase pour avoir fermé les comptes @compass_mining pour avoir fait notre part pour remplacer la vieille garde par des partisans autosouverains et tournés vers l’avenir de l’argent dur. Mettez-vous derrière #Bitcoin ou éloignez-vous de notre chemin. »

On ne sait pas si la crise de colère suffira à convaincre JPMorgan Chase de changer d’avis, et on ne sait pas non plus en quoi la fermeture des services bancaires à une société minière Bitcoin représente une attaque contre BTC de quelque manière que ce soit.

Au contraire, le géant bancaire a augmenté son exposition au Bitcoin et au secteur de la cryptographie en 2021.

Échange de liquide piraté à hauteur de 80 millions de dollars



Liquid, un échange crypto japonais, a été victime d’un piratage de plus de 80 millions de dollars cette semaine, ce qui a rendu la plate-forme moins… liquide.

Cointelegraph a rendu compte de la nouvelle rapidement après que l’échange a annoncé l’attaque, qui a compromis les actifs numériques, notamment BTC, Tron (TRX), Ripple (XRP) et Ether.

L’échange a expliqué que seuls ses portefeuilles chauds étaient affectés et a ajouté que ses actifs étaient déplacés dans un entrepôt frigorifique à des fins de sécurité.

La plate-forme a depuis fourni une mise à jour et a révélé que le piratage totalisait 91,35 millions de dollars. La société a exhorté les utilisateurs à ne déposer aucun actif crypto dans les portefeuilles liquides jusqu’à nouvel ordre.

T-Mobile enquête sur un éventuel piratage de données sur 100 millions de clients



En parlant de piratage, le géant américain des télécommunications T-Mobile enquêtait au début de cette semaine sur une prétendue violation massive de données qui pourrait avoir compromis les informations de plus de 100 millions d’utilisateurs.

Selon Vice’s Motherboard, T-Mobile étudie une potentielle violation de données revendiquée par un auteur qui a publié des détails sur un forum clandestin. Un rapport de dimanche a déclaré que le pirate informatique prétend avoir obtenu des données sur plus de 100 millions de clients à partir des serveurs T-Mobile.

Contrairement au hacker de Poly Network, qui a détourné 600 millions de dollars d’actifs numériques parce que « le piratage inter-chaînes est à la mode », le hacker de T-Mobile semble afficher des instincts d’entrepreneur, car ils demandaient 6 BTC – d’une valeur d’environ 280 000 $ aux prix actuels — en échange d’une partie des données.

Spécial Shanghai : retombées de la répression de la cryptographie et que se passe-t-il ensuite

Posséder du Bitcoin n’est pas interdit, mais beaucoup craignent pour l’avenir de la réglementation en Chine. Voici où nous en sommes et où nous pourrions nous diriger.

Le piratage de Poly Network expose les failles de DeFi, mais la communauté vient à la rescousse



Les intentions initiales du pirate informatique DeFi restent floues, mais ils ont refusé d’accepter une prime de 500 000 $ après avoir restitué tous les fonds.

La tempête parfaite : les hacks DeFi feront avancer le secteur de la cryptographie

Il y a une lueur d’espoir dans les hacks DeFi alors que de nouvelles technologies se développent pour protéger le secteur : « DeFi sera beaucoup plus sûr dans 12 mois. »