Holger Badstuber ne sait pas si Dayot Upamecano sera en mesure de devenir un leader au Bayern Munich

L’ancien espoir du Bayern Munich, Holger Badstuber, a vu sa carrière dérailler par des blessures, mais au fil des ans, le joueur de 32 ans a appris pas mal de choses sur le football, ses joueurs, les rôles sur le terrain et les caractéristiques nécessaires pour réussir.

Plus précisément, Badstuber pense avoir développé une compréhension des attentes en matière de performance et de leadership tout en remplissant le rôle d’arrière central – en particulier dans un club massif comme le Bayern Munich.

Dayot Upamecano pourrait être un autre défenseur du Bayern Munich pas vraiment grand pour avoir une présence vocale sur le terrain.Photo de David Balogh / .

Interrogé par Bild sur la façon dont l’arrière central du RB Leipzig pourrait s’intégrer aux Bavarois, Badstuber n’a tiré aucun coup de poing – le défenseur vétéran ne pense pas qu’Upamecano puisse être un leader à Säbener Straße.

«Un si jeune joueur ne vient pas au Bayern et est le leader. Je ne l’entends pas. Vous ne pouvez pas être un leader si vous êtes si calme », a déclaré Badstuber à Bild (capturé par Goal). «Il faut diriger, donner des instructions. J’y vois Lucas Hernandez!

Sans David Alaba et Jerome Boateng la saison prochaine, le Bayern Munich perdra ses arrières centraux les plus bruyants. Même Lucas Hernandez n’apporte pas le type de présence vocale sur le terrain qu’Alaba et Boateng font chacun. Niklas Süle est un autre personnage clé qui devrait faire partie de la ligne arrière du Bayern Munich la saison prochaine et même il n’est pas considéré comme un joueur de chant.

L’absence d’un «leader vocal» le long de la ligne de fond sera-t-elle un problème ou le groupe de défenseurs du Bayern Munich pourra-t-il simplement laisser son jeu sur le terrain parler?