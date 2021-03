Holi 2021: le métro de Delhi suspendra les opérations ferroviaires pendant ces heures sur Holi – vérifier les horaires

Compte tenu de la situation de l’ordre public autour de Holi, le DMRC prend des précautions et suspend les opérations des rames de métro.

Calendrier du métro Holi 2021 de Delhi: Dans une annonce importante liée au festival de Holi, la Delhi Metro Railway Corporation (DMRC) a annoncé qu’elle maintiendrait les services des trains de métro suspendus sur Holi (lundi 29 mars) pendant les heures du matin. Le DMRC a déclaré que les opérations des trains du métro de Delhi ne commenceront qu’après 14h30, lorsque les célébrations de Holi seront terminées dans la plupart des quartiers de la ville, a rapporté l’agence de presse ANI.

Le DMRC a également précisé que les trains sur toutes les grandes lignes, y compris bleu, jaune, rouge, violet, magenta et autres, resteront suspendus le matin. Les passagers voyageant vers et depuis l’aéroport de Delhi dans la journée devraient également organiser un moyen de transport alternatif, car la ligne Airport Express et les lignes de métro rapide resteront également suspendues le matin, a ajouté le DMRC. Le DMRC a en outre précisé qu’après 14 h 30, les opérations des trains de métro seraient normales et les passagers seraient autorisés à monter à bord du train pour voyager d’une partie de la ville à une autre.

Chaque année, DMRC en raison de festivals majeurs comme Holi, Diwali et d’autres festivals nationaux comme le Jour de l’Indépendance et le Jour de la République a fermé les opérations des trains pour des raisons de sécurité et pour le maintien de l’ordre public. Compte tenu de la situation de l’ordre public autour de Holi, le DMRC prend des précautions et suspend les opérations des rames de métro.

Le métro de Delhi est la pierre angulaire du système de transport de la ville reliant toutes les zones majeures et mineures de la ville et les cantons satellites comme les régions voisines de la RCN telles que Noida, Gurgaon, Faridabad, Ghaziabad, entre autres. Imitant le mode de transport à succès, de nombreuses villes métropolitaines, dont Bangalore, Mumbai, Kanpur et Lucknow, travaillent également à jeter les bases des trains de métro dans leurs juridictions respectives.

